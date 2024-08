Un quadro di Ingres sui danteschi Paolo e Francesca (1819)

Goliarda Sapienza ci introduce in un mondo intimo fatto di esplorazione, contatto fisico e ricerca del sé e dell'altro. Questi versi racchiudono, in pochi tratti, temi fondamentali come la corporeità, la memoria ancestrale e la ricerca della verità interiore.

John Locke suggerisce che la chiave per navigare in questo vasto e spesso turbolento scenario è la conoscenza. Analizziamo assieme la sua citazione.

Presso la storica libreria Hoepli di Milano, un cliente ha acquistato in blocco i libri esposti. Scopriamo la storia attraverso la voce dell'incredulo libraio

Scopri tutto il potere che può avere l'amore, grazie ai versi di "Una preghiera" poesia di James Joyce che ci fa fluttuare nelle emozioni generate da questa dominante forza.

Con una delicatezza straordinaria, Eugenio Montale riesce a catturare in poche parole un'immagine visiva che racchiude in sé una miriade di significati e sensazioni. Analizziamo assieme questi versi.