I fermalibri dell’artista giapponese che aprono mondi tra i libri

Leggere apre, letteralmente, nuovi mondi. È proprio questo il messaggio che il designer giapponese Monde ha voluto raccontare nelle sue creazioni, dei fermalibri-diorama che “aprono” mondi nuovi tra un libro e l’altro.

Cos’è un diorama?

Per diorama si intende un modellino in scala ridotta di una scena, un ambientazione o un evento. Può essere considerato sinonimo di modellino o plastico, dal momento che le tecniche usate per comporli sono le medesime, ma i diorama hanno solitamente una funzione decorativa, a differenza dei plastici.

I fermalibri di Monde

Monde è un designer giapponese, che ha recentemente presentato alla Design Fiesta di Tokio le sue originali creazioni, che hanno suscitato notevole scalpore. Si tratta di fermalibri diorama. Oggetti che, messi tra un libro e l’altro all’interno dello scaffale, danno l’impressione che tra le copertine si aprano delle vie misteriose, delle case, degli spiragli. L’idea da cui è nato il progetto è simboleggiare l’apertura al mondo che i libri regalano: leggere vuol dire scoprire il mondo, aprire un libro significa aprirsi nuove strade di conoscenza e di possibilità.

Il designer stesso si è dichiarato sorpreso dal successo che i suoi fermalibri hanno ricevuto; il passaparola è nato da un articolo di BuzzFeed Japan, e presto le sue opere sono rimbalzate sul web rendendolo un fenomeno internazionale. Monde, purtroppo, non dispone di un ecommerce, ed è possibile ordinare i fermalibri solo in Giappone tramite il suo profilo Twitter.

Image Credits: monde55212068

