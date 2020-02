Georges de La Tour, la prima mostra italiana

Sconosciuto per più di duecento anni, Georges de La Tour è oggi considerato tra i più importanti pittori del Seicento. La prima mostra in Italia dedicata all’artista francese intende far riflettere sulla pittura naturalista e sulle sperimentazioni pittoriche legate all’utilizzo della luce.

La mostra

La mostra presenta, per la prima volta al pubblico italiano, 15 opere di de La Tour, più una attribuita, e circa venti quadri di artisti del suo tempo, tra i quali Gerrit van Honthorst, conosciuto come Gherardo delle Notti con il meraviglioso Cena con sponsali, custodito agli Uffizi, Paulus Bor, Trophime Bigot, Frans Hals con due straordinari ritratti di apostoli, Adam de Coster e Carlo Saraceni con la splendida Natività, proveniente da Salisburgo.

L’idea è di mettere in confronto i capolavori del Maestro de La Tour, fortemente influenzati da Caravaggio e dalla scuola caravaggesca, con le opere di altri grandi pittori coevi. Le opere di de La Tour mostrano un profondo contrasto tra temi “diurni”, crudi e realistici, che raccontano senza filtri la povertà e l’inesorabile trascorrere del tempo, e temi “notturni”, nei quali i soggetti sono illuminati dalla luce delle candele e si mostrano compassati, assorti e silenziosi. Una pittura commovente, fatta di immagini straordinarie, potenti e liriche che raccontano di santi, di mendicanti, di scene di gioco e di risse. Un’esposizione imperdibile, considerato che in Italia non c’è nessuna opera di de La Tour.