“Disney, l’arte di raccontare storie senza tempo”, una mostra per tornare a sognare

"Disney, l'arte di raccontare storie senza tempo" è la mostra ospitata dal Palazzo Ducale di Genova dedicata al genio di Walt Disney e alle sue storie immortali. Un'occasione unica per tornare a sognare, come facevamo da bambini.

Siamo cresciuti con i cartoni della Disney. Se ritorniamo indietro attingendo ai ricordi, ci accorgeremo che molti di essi sono legati ad una scena dei film d’animazione, o ad una delle iconiche canzoni che sono rimaste impresse in noi come colonne sonore di un periodo ormai troppo lontano. Ma cosa succede quando per caso o per scelta ci ritroviamo a guardare la pellicola d’animazione che abbiamo tanto amato quando eravamo piccoli?

Affiora l’emozione di un tempo, e tutto ciò che è perduto sembra riemergere per un attimo. Momenti di gioia pura, vera, che solo i ricordi belli possono regalare. Se avete voglia di ritrovare queste sensazioni, la mostra ospitata dal Palazzo Ducale di Genova dedicata al mondo Disney è una tappa imprescindibile!

“Disney, l’arte di raccontare storie senza tempo” è un percorso espositivo ricco di stimoli, adatto agli adulti ed anche ai bambini; un modo per conoscere da una prospettiva diversa il genio di Walt Disney e le splendide storie che ha saputo raccontare nel corso degli anni di carriera.

“Disney, l’arte di raccontare storie senza tempo”, una mostra per tornare bambini

Raccontare storie senza tempo riuscendo a incantare il pubblico è considerata una vera e propria arte, ma dietro l’immediatezza tipica del risultato artistico perfetto si nasconde – come spesso accade nel mondo dell’arte – un lavoro di ricerca creativa che dura anni, generalmente ignoto a chi ascolta queste storie.

L’esposizione “Disney, l’arte di raccontare storie senza tempo” è a cura della Walt Disney Animation Research Library, con la collaborazione di Federico Fiecconi, storico e critico del fumetto e del cinema di animazione, racconta la storia di Walt Disney, pioniere nell’arte dell’animazione, e i suoi personaggi più celebri a grandi e bambini.

La mostra presenta preziose opere originali provenienti dagli Archivi Disney di questi immortali lungometraggi e di altri celebri film dei Walt Disney Animation Studios, tra cui Hercules, e La Sirenetta, fino al più recente film d’animazione Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle, creato da una nuova generazione di artisti e cineasti tuttora profondamente ispirati all’eredità di Walt Disney.

Il percorso di “Disney, l’arte di raccontare storie senza tempo” racconta al visitatore i capolavori di Walt Disney riconducendo le storie alle antiche matrici di tradizione epica: sono i miti, le leggende medievali e il folklore, le favole e le fiabe che costituiscono da secoli il patrimonio archetipico narrativo delle diverse culture del mondo, un vero e proprio melting pot tra i diversi continenti.

Queste sono anche le sezioni tematiche della mostra, in cui trovano collocazione le storie più famose da cui sono stati tratti i film Disney e vengono presentate in chiave narrativa attraverso l’esposizione dei bozzetti preparatori di ricerca creativa, incentrati sull’esplorazione di personaggi, ambientazioni e trame narrative.

La mostra prevede anche un “Manuale del narratore di storie” che verrà distribuito ai visitatori di età compresa fra i 6 e gli 11 anni, una vera e propria guida che accompagnerà i più giovani nella visita attraverso giochi, attività interattive.

Chi era Walt Disney

Walt Disney (1901-1966) è stato un fumettista, animatore, imprenditore, cineasta e doppiatore statunitense. È stato anche produttore, regista, sceneggiatore e doppiatore di cinema d’animazione. Annoverato fra i principali cineasti del XX secolo, riconosciuto come il padre dei film d’animazione, Walt Disney ha inoltre creato Disneyland, il primo e più famoso dei parchi a tema. Una mente fuori dal comune, che ha concepito idee geniali che hanno fatto la storia dell’animazione mondiale.