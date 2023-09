Caravaggio: tra mistero e genialità

Michelangelo Merisi da Caravaggio, noto alla storia semplicemente come Caravaggio, è stato uno degli artisti i cui dipinti rivoluzionari hanno contribuito a dare il via al movimento barocco all’inizio del XVII secolo.

Nato il 29 settembre 1571 a Milano e scomparso il 18 luglio 1610 a Porto Ercole, Caravaggio era un uomo dedito agli eccessi, che poteva essere trovato tanto spesso a lavorare ossessivamente a un capolavoro quanto a partecipare a risse tra ubriachi nelle taverne di Roma. Frequentava sia nobili facoltosi che bassi furfanti.

I suoi dipinti sono generalmente caratterizzati da un’intensa illuminazione chiaroscurale, da un realismo psicologico e da scene di tumulto e violenza.

Quando non era pioniere di un nuovo movimento pittorico, lo si poteva trovare spavaldo e ubriaco per le strade con una spada in mano, in cerca di risse. Nel corso della sua breve ma intensa vita, produsse un’infinità di magnifici dipinti, uccise un uomo, soffrì di gravi malattie e, infine, lasciò un’impronta sul mondo dell’arte che sarebbe durata per secoli. La natura della sua morte prematura è un mistero che non è ancora stato risolto in modo definitivo.

L’età della giovinezza e i primi passi nell’arte

In quella che potrebbe essere interpretata come una prefigurazione della natura del suo futuro, la vita di Caravaggio nacque in un periodo di sconvolgimenti e rapidi cambiamenti sociali in tutta Europa. Nacque a Milano nel 1571, ma la sua famiglia fuggì dalla città nel 1576 quando una peste virulenta, che uccise i suoi nonni, devastò la città.

Rimasero nella regione rurale di Caravaggio, da cui deriva il nome con cui è oggi conosciuto. Il padre fu ucciso dalla stessa peste l’anno successivo – uno dei quasi un quinto della popolazione di Milano che morì a causa della malattia in quell’anno e in quello successivo.

Avendo dimostrato fin da piccolo un talento per il disegno e la pittura, Caravaggio iniziò un apprendistato presso il maestro Simone Peterzano a Milano nel 1584. L’anno si rivelò tragico, perché la gioia dell’artista per l’inizio dell’apprendistato fu attenuata dalla morte della madre. Peterzano era stato allievo di Tiziano, rinomato maestro dell’arte rinascimentale e manierista. Oltre a questo tipo di influenza, Caravaggio sarebbe stato senza dubbio esposto ad altre opere d’arte manierista, che era prominente e onnipresente a Milano e in molte altre città italiane.

Il rapporto con Roma

Dopo l’esodo da Milano, arrivò a Roma, senza un soldo e con poco altro che i vestiti che indossava e qualche misera proprietà e materiale artistico. L’unica risorsa importante era il suo talento per la pittura e, armato di questa formidabile arma nel suo limitato arsenale, trovò presto lavoro.

Lorenzo Siciliano, un noto pittore siciliano, assunse il giovane artista appena arrivato nella sua bottega, dove Caravaggio dipingeva soprattutto “teste per un soldo l’una e ne produceva tre al giorno”, secondo uno dei suoi biografi, il Bellori.

In seguito Caravaggio lasciò questo lavoro e lavorò invece sotto il maestro Giuseppe Cesari, pittore manierista. Gran parte del tempo fu trascorso nella bottega di Cesari, producendo nature morte relativamente mansuete e ripetitive di frutta, fiori, ciotole e altri oggetti inanimati.

Lui e gli altri apprendisti dipingevano questi pezzi in condizioni quasi simili a quelle di una fabbrica, e oggi non si conoscono molti dipinti specifici di Caravaggio del suo periodo di apprendistato. La nuova città non servì a smorzare il suo temperamento focoso; continuò a vivere una vita tumultuosa a Roma, bevendo e litigando spesso per le strade.

Tuttavia, fu in questo periodo che l’artista iniziò a lavorare seriamente ai propri dipinti. I primi dipinti conosciuti di Caravaggio risalgono a questo periodo della sua vita. Il suo Bacchino Malato del 1593 è un autoritratto che immagina se stesso come il dio romano del vino e dell’eccesso, dipinto durante la convalescenza per una grave malattia.

Lo stile di Caravaggio

Lo stile pittorico di Caravaggio è facilmente riconoscibile per il suo realismo, l’intenso chiaroscuro e l’enfasi dell’artista sullo spazio co-estensivo. Seguire l’evoluzione dei dipinti di Caravaggio è quasi una storia visiva della sua vita: dagli inizi semplici e umili nei suoi dipinti di scene di genere, nature morte e utilizzando se stesso o il suo coinquilino come modello, alla sua fulminea ascesa al successo intorno al 1600 e alle sue grandi e magnifiche commissioni, fino ai dipinti più oscuri durante i suoi ultimi anni come fuggitivo assassino.

