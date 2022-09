“Bubble world”, bolle, colori e paesaggi surreali a Milano

Bubble world

“Bubble world” arriverà a breve a Milano: un evento imperdibile, immersivo, concepito per gli amanti dei colori e delle sensazioni che riportano un po’ bambini. Le iscrizioni per la lista d’attesa verranno aperte il prossimo 29 settembre. Andiamo subito a scoprire di più su questo particolarissimo percorso interattivo a tema bolle!

“Bubble world”, quando le bolle diventano esperienza immersiva

Cos’è “Bubble world”? Proviamo a rispondere a questa domanda partendo dall’elemento protagonista di questo percorso interattivo: le bolle. Fra gli intrattenimenti più amati dai bambini, le bolle hanno un grande potenziale, che spesso resta inespresso. Non è questo il caso di “Bubble world”, un’esperienza immersiva che si serve delle bolle per creare veri e propri mondi paralleli, stanze coloratissime in cui la fantasia ha modo di spaziare, viaggiare liberamente come se si trovasse in un altro pianeta.

“Bubble world” verrà aperta al pubblico nel mese di dicembre 2022, in particolare, il percorso verrà inaugurato il 7 dicembre e sarà visitabile fino al 30 dicembre negli spazi del Lampo Scalo Farini. Si tratta di un percorso interattivo e multisensoriale, un autentico viaggio alla scoperta delle bolle di sapone, dalle classiche che conosciamo tutti sin da quando eravamo bambini, a quelle più particolari, fatte con il fumo, con le chewing-gum o con i raggi UV.

“Bubble world” consta di 13 stanze a tema, in cui sarà possibile scoprire moltissimi tipi di bolle, testare le proprie capacità multisensoriali e, soprattutto, tornare un po’ bambini, che è fra le prerogative principali di questo percorso interattivo a dir poco creativo. Le prenotazioni per iscriversi alla lista d’attesa verranno aperte a breve per evitare code e contribuire alla buona organizzazione del percorso, che favorisce un’esperienza immersiva grazie alla VR technology, ai simulatori e a tanti tipi di illusioni.

“Bubble world”, che è adatto a tutte le età, sarà visitabile tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00, eccezion fatta per i martedì. Ogni visita durerà fra i 60 e i 90 minuti circa, e i biglietti costeranno 13,90 euro per gli adulti, con un prezzo ridotto di 9,90 euro. La struttura è accessibile sia con passeggini che con sedie a rotelle.

“Bubble world”, la locandina

E se ancora non foste convinti, ecco la locandina di “Bubble world”: