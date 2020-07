Uffizi, “effetto Chiara Ferragni”: boom di giovani visitatori

“Effetto Chiara Ferragni” agli Uffizi nel weekend: ben 9.312 visitatori accorsi in Galleria tra venerdì è domenica scorsi, +24% rispetto a quello precedente, quando erano stati 7.511.

E’ stato un fine settimana pieno di polemiche quello appena trascorso per la presenza dell’influencer Chiara Ferragni nel celebre museo fiorentino per un servizio di moda, con pose davanti ai capolavori di Sandro Botticelli. Discussioni e polemiche social che hanno portato da subito gli Uffizi trend topic su Instagram e Twitter. Quindi i numeri positivi di visite registrate nel fine settimana.

Il commento del direttore Uffizi Schmidt

“Ma non solo – aggiunge soddisfatto il direttore Eike Schmidt – oltre al dato della crescita generale, che per la prima volta dalla riapertura post lockdown testimonial indica più di 3000 persone al giorno di sabato e domenica, annotiamo con immenso piacere un vero e proprio boom di giovani in museo: da venerdì a domenica abbiamo avuto tremilaseicento tra bambini e ragazzi fino a 25 anni. Nel weekend passato erano stati 2.839: dunque, stavolta sono venuti a trovarci 761 ragazzi in più, con un aumento del 27%”. “In questo fine settimana abbiamo visto, letto e sentito un sacco di tuttologi che ci hanno insegnato di tutto e di più. Alla luce di questi numeri – scherza Schmidt – posso solo dire che mi dispiace per loro …”

La visita al MarTa di Taranto

Non solo gli Uffizi. Questa mattina la Ferragni ha potuto visitare il MarTa, Museo Archeologico Nazionale di Taranto, facendosi immortalare insieme a Maria Grazia Chiuri, ai vertici della Maison Dior, e a Eva Degl’Innocenti, direttrice del museo. Speriamo che nei prossimi giorni si registrerà una maggiore affluenza di visitatori anche presso il museo tarantino.

