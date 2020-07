Uffizi, tour notturno di Chiara Ferragni con il direttore Eike Schmidt

Chiara Ferragni testimonial degli Uffizi. La celebre influencer ieri sera in Galleria è stata la protagonista di uno shooting per una rivista. La Ferragni ne ha approfittato anche per effettuare un tour del museo, guidata dal direttore Eike Schmidt.

Chiara Ferragni è la testimonial di un progetto in collaborazione con gli Uffizi che mira ad attirare visitatori nei musei e nei centri culturali. A partire dagli Uffizi, definiti dall’influencer in un post su Instagram “uno dei posti più speciali del mondo”.

Polemiche sui social

Lo shooting fotografico agli Uffizi ha però generato polemiche sui social. Alcuni utenti hanno criticato Chiara Ferragni per aver visitato il museo con un tour privato, altri per il post dedicatole dal profilo social ufficiale della Galleria sul cambiamento dei canoni di bellezza nel tempo.