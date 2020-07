Picnic al tramonto e visite notturne: tornano le sere d’estate del FAI

È arrivata l’estate e mai come quest’anno, abbiamo voglia di uscire e di trascorrere qualche ora o un’intera giornata, all’aperto. Molti italiani quest’estate sceglieranno di fare “vacanze in Italia”, e i Beni del FAI sono una meta ideale. Luoghi da scoprire a portata di mano, perfetti per una vacanza a breve raggio, alla scoperta delle meraviglie del patrimonio di storia, arte e natura dei nostri territori. Complici le ore di luce e le temperature delle sere d’estate, il FAI lancia le Sere FAI d’Estate.

Le sere d’estate del FAI

Nei mesi di luglio e agosto 2020 si allunga fino a tarda sera l’orario di apertura dei suoi Beni, per diluire l’afflusso di pubblico garantendo totale sicurezza, ma soprattutto per offrire un’inedita esperienza di visita, arricchita da una eterogenea proposta di eventi appositamente pensati per le sere d’estate, tutti con prenotazione obbligatoria sul sito.

Il calendario

Il ricco calendario delle Sere FAI d’Estate coinvolge 23 Beni della Fondazione che resteranno aperti per oltre 130 serate in 14 regioni. Dalla Lombardia alla Sicilia, dal Piemonte alla Sardegna, dalle Marche alla Puglia. In programma eventi ricreativi, ludici e sportivi, o solo di piacevole svago serale. Ma anche e soprattutto attività culturali, come visite o passeggiate guidate, incontri e concerti, laboratori e lezioni a tema, con particolare attenzione alla “cultura della natura”.

Dalle cene all’aperto ai pic-nic al tramonto

Si va dalle cene all’aperto, ai pic-nic o aperitivi al tramonto su prati e terrazze. Dalle passeggiate all’imbrunire per camminatori, cicloturisti ad attività da svolgere immersi nella natura, come lezioni di yoga e mindfulness. Dalle visite speciali serali, che fanno del buio l’occasione per mettere in luce dettagli nascosti a lezioni o osservazioni guidate della flora e della fauna. Da conferenze e incontri al fresco, con personaggi e personalità della cultura e dell’arte, a piccoli ed esclusivi concerti all’aperto.

Gli appuntamenti da non perdere

I visitatori, ad esempio, potranno avere il piacere di partecipare a una cena esclusiva nel giardino di Villa Necchi Campiglio a Milano (16, 23 e 30 luglio). O a una più bucolica, immersi nella vigna di Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia (PD), dove potranno gustare piatti della tradizione euganea e unicità enologiche (16 luglio). O ancora nella corte del Monastero di Torba a Gornate Olona (VA) (8 agosto). Sorseggiare un aperitivo nella splendida cornice lacustre di Villa del Balbianello a Tremezzina e di Villa Fogazzaro Roi a Oria, Valsolda, entrambe in provincia di Como. Oppure degustare genuini prodotti locali tra gli agrumi del Giardino della Kolymbethra, nel cuore della Valle dei Templi di Agrigento (date varie a luglio e agosto). Godersi un pic-nic nel verde, al calar del sole, in molti Beni del FAI, tra cui Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno (VA), le Saline Conti Vecchi ad Assemini (CA) e il Castello della Manta (CN).

Come partecipare

Per partecipare alle SERE FAI D’ESTATE è obbligatoria la prenotazione online. Per informazioni su eventi, giorni e orari di apertura dei Beni, costi e prenotazioni:

www.serefai.it

