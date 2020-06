Un video per celebrare il patrimonio artistico italiano, in occasione della riapertura in Italia di cinema e teatri. “L’Italia riparte dalla bellezza – Italy restarts from beauty” è il video che celebra le bellezze culturali italiane. Il video è disponibile nella versione italiana e in quella inglese sul canale YouTube del MiBACT,

“Oggi è una giornata molto importante – dichiara il Ministro per i beni e per le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini – possono riaprire i luoghi della cultura, i cinema e i teatri. È una data di ripartenza simbolica, riparte la cultura dopo che qualche settimana fa è stata possibile la riapertura dei musei.”

Testimonial dell’Italia

Il Ministero per i beni e le attività culturali saluta questa ripartenza così come l’avvio della riapertura dei confini all’interno dell’Unione Europea con uno spot in cui i giardini del Castello di Miramare, l’oculus del Pantheon, la testa di Medusa del Caravaggio, gli affreschi della Villa dei Misteri a Pompei, la Venere di Botticelli, il David di Michelangelo, Leonardo Da Vinci, Raffaello insieme ad altre eccellenze del patrimonio culturale italiano, fanno da testimonial del Belpaese.

Estate italiana

Il video fa parte della campagna digitale “Viaggio in Italia – Estate italiana”, con cui il MiBACT sta proponendo ai cittadini italiani e a quei turisti stranieri che decideranno nei prossimi mesi di vivere un’esperienza di vita nel nostro Paese la scoperta o la riscoperta di musei, monumenti, parchi archeologici, paesaggi e territori.

Un racconto che, con gli hashtag #viaggioinitalia e #estateitaliana, ripercorre le tante ricchezze del nostro patrimonio culturale. Bellezze frutto del genio e del lavoro delle tante civiltà fiorite sul nostro territorio nel corso dei secoli. Il video verrà diffuso all’estero attraverso la rete delle ambasciate, degli Istituti di Cultura Italiana e degli uffici Enit.

