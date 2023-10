Apertura speciale con sconto ad Halloween per “Van Gogh: The Immersive Experience” a Milano

Martedì 31 Ottobre la mostra Van Gogh: The Immersive Experience a Lampo Scalo Farini, accoglierà il pubblico con un’apertura straordinaria per Halloween

Una notizia che sicuramente farà piacere agli amanti di Van Gogh e delle sue opere: martedì 31 Ottobre la mostra “Van Gogh: The Immersive Experience” che si sta tenendo a Milano presso Lampo Scalo Farini accoglierà il pubblico con un’apertura straordinaria per Halloween, dalle ore 16 alle ore 23.30 (ultimo ingresso alle ore 22).

L’apertura speciale per Halloween

Solitamente il martedì è il giorno di chiusura per la mostra “Van Gogh: The Immersive Experience”, la digital exhibition inaugurata lo scorso 1° giugno presso Lampo Scalo Farini a Milano. Per la notte delle streghe, quindi, è prevista un’apertura speciale per la mostra immersiva che combina arte digitale, contenuti educativi e nuove esperienze di realtà virtuale per offrire un percorso emozionante attraverso la proiezione di 350 capolavori di Van Gogh visibili a 360°.

Le sorprese non finiscono qui: infatti, a chi si presenterà vestito in costume a tema, sarà applicato uno sconto del 25% sul biglietto d’ingresso acquistato in biglietteria.

Van Gogh: The Immersive Experience

In programma fino al 31 dicembre 2023, la mostra immersiva offre tante le opportunità e le attività da svolgere in questo contesto di “Immersive-edutainment”, tra cui un’area dove viene proiettato un documentario per scoprire tutti i segreti della tecnica pittorica di Van Gogh, una sala dedicata al suo Studio e un’altra area denominata “Colora ed esponi” – interamente riservata alla fantasia dei visitatori che potranno realizzare e visualizzare su un grande schermo le proprie creazioni ispirate ai quadri più famosi dell’artista, oppure portarle con sé come ricordo della mostra.

L’allestimento milanese presenta in esclusiva la sala del Giapponismo con le opere in cui Van Gogh si è lasciato ispirare dall’arte delle stampe giapponesi. Grazie alla realtà virtuale è inoltre possibile esplorare “Un giorno nella vita dell’artista”: un’esperienza multisensoriale di 10 minuti per indagare ancora più a fondo il processo creativo del maestro olandese e scoprirne l’ispirazione per alcuni dei dipinti da lui più amati come La camera di Vincent ad Arles e la Notte stellata sul Rodano.

Il vantaggio nell’utilizzo dello strumento del virtuale e della realtà aumentata risiede nell’esperienza immersiva che essi offrono: gli spettatori della mostra saranno infatti catapultati dentro i lavori di Vincent Van Gogh, di cui potranno apprezzare appieno ogni singolo dettaglio. Inoltre, obiettivo della mostra è anche quello di contestualizzare le tele dell’artista olandese. Così, i visitatori potranno riscoprire alla luce di nuovi dati opere che tutti conoscono ma non così a fondo come si crede.

Un nuovo modo di vivere l’arte

Dopo il grande successo in tutto il mondo con oltre 5.000.000 di visitatori, la mostra “Van Gogh: The Immersive Experience” è arrivata a Milano grazie a Exhibition Hub, specializzata nella progettazione e produzione di mostre multimediali immersive.

“L’attenzione che dedichiamo all’esperienza immersiva inizia per il visitatore dai primi metri del percorso per accompagnarlo fino all’uscita e… anche oltre – spiega Mario Iacampo, CEO e Direttore Creativo di Exhibition Hub. Questo modo, nuovo e assolutamente contemporaneo di vivere l’arte, offre infatti agli ospiti della mostra la possibilità di apprezzare ancora più a fondo il genio di Van Gogh in un ambiente davvero trascendente”.

Exhibition Hub è il produttore e distributore europeo di grandi mostre in tutto il mondo, dal Brasile alla Cina, da Parigi a Mosca. Offre esperienze di genere edutainment ad un vasto pubblico adattando mirabilmente tali produzioni al carattere e alle architetture dei luoghi prescelti. Una magia che si ripete di volta in volta creando esperienze sempre tutte originali: dai musei alle gallerie e ai grandi centri espositivi, dalle chiese antiche agli edifici storici ed altri luoghi sempre particolari o esclusivi.

Oggi Exhibition Hub si concentra sempre più sulle esperienze realmente immersive, emozionando il pubblico con un universo di elementi tra immagini, luci, suoni e musiche avvolgenti, declinati a 360°. La visita si apre ad un vero e proprio viaggio, permesso anche dall’uso della più moderna e definita tecnologia per la realtà virtuale.

