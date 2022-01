A Trento una mostra sugli orrori di Auschwitz

La mostra

La sede di Trento di Fondazione Caritro ospita, dal 13 al 30 gennaio, la mostra “Auschwitz, memorias del horror” realizzata con il materiale personale dell’artista cubano Ariel Balmaseda. Un’occasione per commemorare le vittime dell’Olocausto durante questa Giornata della Memoria.

Il lavoro di Balmaseda parte da fotografie reali della Seconda Guerra Mondiale, rielaborate artisticamente con l’uso delle tecnologie digitali. L’esposizione, resa possibile dalla collaborazione di varie realtà come l’associazione Filorosso Odv, il circolo trentino dell’Associazione di Amicizia Italia-Cuba, l’Anpi del Trentino e Terra del Fuoco Trentino, con il contributo della Fondazione Caritro, si propone di portare agli occhi dello spettatore un passato di cui si sente ancora l’eco, attraverso istantanee crude, rivelatrici di un dramma che ha cambiato il mondo per sempre, elaborate digitalmente dall’artista con un accurato trattamento tecnico, non solo provocano un forte impatto culturale, ma ravvivano anche valori etici dell’essere umano.

Il commento dell’artista

“Mi ha sempre fatto orrore la brutalità di ciò che è successo nei campi di concentramento. La morte e la devastazione provocate dalla guerra, e le conseguenze della stessa sulla popolazione civile, provocarono in me una grande angoscia; non riuscivo a capire perché l’essere umano potesse fare tanto male al suo simile. La mostra è il risultato di un lavoro svolto utilizzando diversi elementi di fotografie reali dell’epoca, alterate artisticamente con l’uso della tecnologia, grazie alla quale sono riuscito a raggiungere la realtà e il simbolismo che stavo cercando, per condannare la ferocia vissuta da così tante persone in questi campi di sterminio, in modo che le nuove generazioni avessero chiaro che cose del genere non accadessero ancora.”

Accesso

L’esposizione è visitabile gratuitamente con obbligo di Green Pass dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 18 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 18, fino al 30 gennaio prossimo.

Altri appuntamenti per la Giornata della Memoria

– Spettacolo teatrale “Babij Jar. Storia di un massacro senza fine.” giovedì 27 gennaio 2022 alle ore 10.00 (riservato alle scuole previa prenotazione) e alle ore 20.30 (aperto alla comunità con ingresso libero) presso il Teatro Zandonai di Rovereto (guarda evento). Sarà possibile assistere all’evento anche in diretta streaming attraverso il canale YouTube di Fondazione Caritro.

– Incontro “Le ceneri di Babij Jar. Storia, memoria e rimozione di un eccidio (Kiev 1941-1943)” giovedì 27 gennaio 2022 alle ore 17.30 presso Fondazione Caritro a Palazzo del Bene in Piazza Rosmini 5. Sarà possibile assistere all’incontro anche in diretta streaming attraverso il canale YouTube di Fondazione Caritro. Intervengono all’incontro: Antonella Salomoni, Marcello Flores. Modera: Quinto Antonelli.