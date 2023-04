5 mostre da non perdere nel fine settimana di Pasqua

Leonardo Da Vinci, il Perugino, Bassani e Pasolini... Il fine settimana di Pasqua si riempie dei colori dell'arte con tante splendide mostre da visitare in tutta Italia. Noi ve ne segnaliamo 5 da non perdere!

Con il weekend di Pasqua ormai alle porte, è inevitabile guardarsi intorno e fare programmi. Se avete intenzione di dedicare un po’ del vostor tempo libero all’arte e alla fotografia, vi segnaliamo che al momento in Italia ci sono interessanti mostre che raccontano l’incredibile varietà del patrimonio culturale italiano ed internazionale.

Da Leonardo Da Vinci al Perugino, passando per Bassani, Pasolini e Ligabue, ecco 5 mostre da non perdere durante le vacanze pasquali!

5 mostre da non perdere nel weekend di Pasqua

“Il genio e il suo tempo. A tu per tu con Leonardo“, alla Biblioteca Reale di Torino

Fra le mostre appena inaugurate eccone una imperdibile.

Dal 7 aprile al 9 luglio 2023, la Biblioteca Reale di Torino offre un’occasione unica per conoscere ed esplorare da vicino l’opera di Leonardo da Vinci, grande protagonista del Rinascimento italiano, attraverso i suoi disegni, il suo taccuino dedicato al volo degli uccelli e altre rarissime testimonianze legate al suo tempo.

Allestito nei due caveaux sotterranei della Biblioteca Reale, il percorso espositivo che vi presentiamo per primo fra le mostre da non perdere questo fine settimana si apre con gli avvenimenti che hanno scandito la vicenda umana e artistica di Leonardo, dal 1452, anno della sua nascita a Vinci, fino al 1519, data della morte in Francia.

“Arte e letteratura nel nome di Roberto Longhi. Bassani, Pasolini, Testori“, alla Biblioteca Ariostea di Ferrara

Fra le mostre più interessanti per il weekend di Pasqua ce n’è una, allestita nella Biblioteca Ariostea di Ferrara, che indaga le opere e le ispirazioni di grandi intellettuali legati alla pianura padana.

Un percorso interdisciplinare attraverso documenti inediti e filmati di tre grandi intellettuali (Pasolini, Bassani, Testori) e del loro maestro, Roberto Longhi. Dalla Ferrara di Cosmè Tura ed Ercole de’ Roberti al milanese Caravaggio, una linea espressiva “padana”, teorizzata da Longhi e realizzata in tutti i campi da tre protagonisti del Novecento italiano.

La Fondazione Ferrara Arte e il Servizio Musei d’Arte in collaborazione con il Servizio Biblioteche e Archivi del Comune di Ferrara presentano la mostra-dossier Arte e letteratura nel nome di Roberto Longhi. Bassani, Pasolini, Testori allestita nei suggestivi spazi della Sala Ariosto della Biblioteca Ariostea. Punto di partenza dell’esposizione è la Ferrara di Cosmè Tura, Francesco del Cossa ed Ercole de’ Roberti, i pittori ai quali Longhi nel 1934 dedica l’Officina Ferrarese, saggio scritto in occasione della mostra allestita l’anno precedente per il quarto centenario dalla morte di Ludovico Ariosto.

“Helmut Newton. Legacy“, al Palazzo Reale di Milano

Ecco un’altra delle mostre attualmente in corso che potrebbero allietare il vostro fine settimana pasquale, consigliata agli amanti della moda e della fotografia.

Al piano nobile di Palazzo Reale è finalmente visitabile l’ampia retrospettiva “Helmut Newton. Legacy”, ideata in occasione del centesimo anniversario della nascita del fotografo (Berlino, 1920 – Los Angeles, 2004) e posticipata a causa della pandemia. L’esposizione offre uno sguardo nuovo all’unicità, allo stile e al lato provocatorio del lavoro dell’artista.

Il percorso espositivo ripercorre attraverso 250 fotografie, riviste, documenti e video l’intera carriera di uno dei fotografi più amati e discussi di tutti i tempi. Accanto alle immagini iconiche, un corpus di scatti inediti, presentati per la prima volta in Italia, svela aspetti meno noti dell’opera di Newton, con un focus specifico sui servizi di moda più anticonvenzionali.

“Antonio Ligabue“, al Castello Aragonese di Conversano

Vi troverete in Puglia per le festività pasquali? Fra le mostre che non potete perdervi c’è quella dedicata ad Antonio Ligabue ospitata dal Castello Aragonese di Conversano, che in occasione della Pasqua aprirà le porte con orario continuato.

Le tigri, i leoni, i galli, gli autoritratti e tutto lo spettacolare mondo di Antonio Ligabue riempiono di magia le splendide sale del Castello di Conversano, fino all’8 ottobre 2023. Tra i pittori più amati del Novecento, Antonio Ligabue è considerato il pittore naïf per antonomasia, l’artista visionario, autodidatta e sfortunato che è riuscito a entrare nell’animo del grande pubblico.

È stato capace di parlare con immediatezza e genuinità a tutti, a chi ha gli strumenti per capirne il valore storico-artistico, così come a chi semplicemente gode della bellezza assoluta delle sue opere. Attraverso oltre 60 opere, la mostra propone il racconto della vita e dell’opera di Ligabue, l’uomo che fece della sua arte il riscatto della sua stessa esistenza.

“Il meglio maestro d’Italia. Perugino nel suo tempo“, alla Galleria Nazionale dell’Umbria a Perugia

L’esposizione, dal titolo “Il meglio maestro d’Italia. Perugino nel suo tempo”, curata da Marco Pierini, direttore della Galleria Nazionale dell’Umbria, e Veruska Picchiarelli, conservatrice del museo perugino, restituirà a Perugino, assoluto protagonista del Rinascimento, il ruolo di preminenza artistica che il suo pubblico e la sua epoca gli avevano assegnato, attraverso prove capitali della sua produzione, tutte antecedenti al 1504, ovvero nel momento in cui si trovava all’apice della sua straordinaria carriera.

La mostra darà conto, nella maniera più completa possibile, dei passaggi fondamentali del suo percorso: dalle prime collaborazioni nella bottega di Andrea del Verrocchio alle capitali imprese fiorentine che fecero la sua fortuna (come ad esempio le tre tavole già in San Giusto alle Mura, oggi nelle Gallerie degli Uffizi, o la Pala di San Domenico a Fiesole); dagli straordinari ritratti alle monumentali pale d’altare, quali il Trittico Galitzin, ora alla National Gallery di Washington, e il Polittico della Certosa di Pavia, per gran parte alla National Gallery di Londra ed eccezionalmente ricomposto per l’occasione.