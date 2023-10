100 anni di Italo Calvino, le mostre da non perdere per celebrare lo scrittore

Il 15 ottobre si celebra il centenario della nascita di Italo Calvino. Per l'occasione, scopriamo alcuni fra gli appuntamenti più interessanti dedicati al grande scrittore in tutta Italia.

Calvino e il fantastico, Calvino e il neorealismo, Calvino e il romanzo, Calvino e la fiaba, Calvino e l’ironia, Calvino e il rapporto fra autore, narratore e lettore… Mille e più sfaccettature di un intellettuale che ha impresso un segno indelebile nel nostro immaginario collettivo.

Per celebrare i cento anni della nascita di Italo Calvino, sono diverse le iniziative promosse in tutta Italia, dalle mostre alle proiezioni cinematografiche. Eccone qualcuna da non perdere per conoscere meglio questo poliedrico gigante della letteratura.

Le mostre dedicate al centenario di Italo Calvino

Alle Scuderie del Quirinale di Roma

“Favoloso Calvino. Il mondo come opera d’arte. Carpaccio, de Chirico, Gnoli, Melotti e gli altri” è la grande mostra organizzata all’interno delle Scuderie del Quirinale per celebrare i 100 anni della nascita dell’autore.

Visitabile dal 13 ottobre 2023 al 4 febbraio 2024, è organizzata con la casa editrice Electa e curata da Mario Barenghi, docente di Letteratura Italiana Contemporanea presso l’Università di Milano Bicocca e tra i massimi studiosi dell’opera dello scrittore.

La mostra, con più di 400 opere, propone un percorso tendenzialmente cronologico, che mira a illustrare i caratteri e l’evoluzione dell’immaginario calviniano dagli anni di formazione e dalle prime prove agli anni della maturità artistica, fino ai tanti progetti lasciati in sospeso.



Le Scuderie del Quirinale propongono inoltre, a partire da ottobre 2023, un ricco programma di eventi e conferenze organizzato con Electa: una serie di incontri e spettacoli che si terranno presso la sede delle Scuderie del Quirinale e in altri luoghi della città coinvolta nel ricordo dei temi e delle idee che hanno interessato Calvino.

Al Palazzo Ducale di Genova

L’universo della fiaba è invece al centro della mostra organizzata dal Palazzo Ducale di Genova in collaborazione con le Scuderie del Quirinale e con Elceta. “Calvino Cantafavole” è ospitata in un doppio percorso dalla Loggia degli Abati e da Casa Luzzati, e mette in luce il vastissimo immaginario attorno cui ruota la produzione di Italo Calvino, ricca di ispirazione e di collaborazioni come quella con Emanuele Luzzati, approfondita nel corso della mostra.

Alla mappa dei molti artisti di cui Calvino ha scritto, tutti legati al fantastico – da Enrico Baj a Lucio Del Pezzo, da Domenico Gnoli a Luigi Serafini –, la mostra della Loggia degli Abati affianca un percorso sulla fiaba declinata nei rapporti con la musica, la televisione e il teatro.

A Casa Luzzati, invece, potrete immergervi concretamente nel mondo di Calvino ammirando 100 opere originali dell’autore fra copertine, illustrazioni, interviste, scenografie teatrali e tanto altro… Un’occasione da non perdere, che vi consentirà di conoscere “dal vivo” uno dei più grandi autori della letteratura italiana.

Al Palazzo del Rettorato di Siena

Anche l’Università di Siena si appresta a celebrare i cento anni di Italo Calvino con una suggestiva mostra allestita al Palazzo del Rettorato.

“2023-1923 Italo Calvino. Le Cosmicomiche“, che sarà visitabile gratuitamente tutto ottobre e novembre, si sviluppa attorno a una delle opere maggiori dell’autore, “Le Cosmicomiche”, più e più volte reinterpretate con grafiche e tele realizzate a penna, a china o in multimateriale nel corso dei decenni dal maestro Fabio Mazzieri, in una sorta di collaborazione ideale con Calvino.

Al Museo Archeologico Virtuale di Ercolano

Anche il suggestivo MAV di Ercolano ha allestito una mostra per celebrare i cento anni di Calvino. Si tratta della suggestiva “Memorie fluttuanti“, esposizione fotografica che mette in dialogo le opere di Francesco Soranno e “Le città invisibili” del gigante della letteratura. Il percorso è visitabile fino al prossimo 21 ottobre nella Space Gallery del museo.

© Riproduzione Riservata