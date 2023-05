10 luoghi culturali imperdibili da visitare a Milano

Questa sera Milano sarà sotto i riflettori per via dell'attesissimo derby di semifinale di Champions League. Se vi trovate in città per l'occasione, vi suggeriamo 10 luoghi culturali da non perdere assolutamente.

L’evento tanto atteso dai tifosi di Inter e Milan sta per arrivare: la semifinale di Champions League ospitata da Milano avrà luogo proprio questa sera nello stadio di San Siro. Sono numerosissimi i tifosi che stanno accorrendo da tutta Italia per godersi il derby dei sogni. Per l’occasione, vi guidiamo alla scoperta del capoluogo meneghino e delle sue bellezze culturali, che non potete assolutamente perdere se anche voi vi trovate in città! Ecco 10 splendidi luoghi culturali da visitare a Milano!

10 posti ricchi di cultura da vedere a Milano

1. Il Duomo

Non potevamo non cominciare la nostra lista dei luoghi culturali di Milano senza menzionare il Duomo, che con le sue maestose guglie troneggia sull’omonima piazza meneghina. La Cattedrale Metropolitana della Natività della Beata Vergine Maria, che in dialetto milanese è conosciuta come Dòmm de Milan, è una delle attrazioni turistiche più importante della città, e non a torto, visto che si tratta della terza chiesa più grande del mondo.

Con la sua splendida architettura, il Duomo non solo simboleggia la città di Milano, ma rappresenta anche la testimonianza di secoli di storia che hanno reso il capoluogo lombardo importante com’è oggi.

2. La Pinacoteca di Brera

La Pinacoteca di Brera è uno scrigno di tesori di inestimabile bellezza che dovete assolutamente visitare se vi trovate in quel di Milano. Le preziose opere racchiuse al suo interno sono moltissime. Potrete ammirare tele meravigliose di autori quali Mantegna, Raffaello, Bellini, Piero della Francesca, Caravaggio, Hayez, il tutto nella splendida cornice di Brera, un bellissimo quartiere da scoprire!

3. Il Castello Sforzesco

Non si può andare a Milano senza visitare il Castello Sforzesco, che rappresenta insieme al Duomo uno dei simboli della città. Inizialmente nato come una fortezza difensiva nel XV secolo per volere di Francesco Sforza, il maestoso edificio sorge nel cuore di Milano sulle rovine di un edificio del XIV secolo noto come Castrum Porte Jovis. Rimaneggiato molte volte, il Castello è stato anche cittadella militare, sede di istituzioni militari e attualmente sede di un museo.

4. Il Refettorio di Santa Maria delle Grazie

Santa Maria delle Grazie, con la sua storia antica, vale la pena di una visita se vi trovate a Milano. Se poi pensate che il Refettorio ospita la celeberrima “Ultima cena” di Leonardo da Vinci, allora la sosta è del tutto obbligatoria!

Nel 1460 il conte Gaspare Vimercati, comandante delle truppe sforzesche, donò ai padri domenicani del convento di Sant’Apollonia di Pavia un terreno situato a Milano. Qui, i padri costruirono Santa Maria delle Grazie, terminata nel 1482 in stile lombardo.

5. Il Teatro alla Scala

Immancabile fra i luoghi culturali di Milano, il Teatro alla Scala. Bellissimo da visitare ma ancor più bello se avete l’occasione di assistere ad una pièce teatrale o ad un opera ospitata dalla magnifica struttura che in questi giorni accoglie una pièce di Andrea Chénier e la Serata William Forsythe per quanto riguarda il balletto.

6. La Galleria d’arte moderna

Non potete perdervi nemmeno una visita alla Galleria d’arte moderna di Milano, situata in Villa Reale.

Il percorso prende avvio dalle prime sei sale, volte a illustrare temi e personaggi del Neoclassicismo, fra i quali spiccano i capolavori di Appiani e Canova. Due intere sale sono dedicate al genere del ritratto, con particolare attenzione alle opere di Hayez. La sfarzosa sala da ballo e la luminosa sala del Parnaso, entrambe libere da opere, costituiscono due pause nel percorso espositivo.

La stagione romantica è ripercorsa attraverso gli artisti principali (Faruffini, Mosè Bianchi, Induno, Piccio) e nella sala monografica dedicata alla Scapigliatura. La ricca stagione divisionista, infine, è rievocata in una serie di sale tematiche: Segantini, Grubicy, Longoni, fino ai dipinti di soggetto sociale di Morbelli, Sottocornola e Nomellini. Dopo la sezione con i capolavori di Medardo Rosso, il percorso al primo piano si conclude con le pitture simboliste di Previati e Segantini.

La visita prosegue al secondo piano con la Collezione Grassi, raccolta di capolavori di pittura italiana e straniera dal XIV al XX secolo, cui si aggiunge un nucleo di opere di arte orientale. Fra le opere esposte, pezzi unici di Manet, Cézanne, Van Gogh, Gauguin. In continuità con la precedente, si visita infine la Collezione Vismara, che raccoglie opere di pittura e scultura del Novecento italiano (Carrà, De Pisis, Modigliani, Morandi, Sironi) e straniero (Picasso, Matisse, Renoir, Vuillard, Rouault, Dufy).

7. La Pinacoteca Ambrosiana

Caravaggio, Raffaello, Tiziano e tanti altri. Sono questi i nomi importanti che potrete trovare alla Pinacoteca Ambrosiana, altra tappa culturale imprescindibile per gli amanti dell’arte che si trovano a Milano.

All’interno del percorso espositivo della Pinacoteca, articolato in 24 sale, si possono ammirare alcuni dei più straordinari capolavori di tutti i tempi, come il Musico di Leonardo, la Canestra di frutta di Caravaggio, il Cartone preparatorio per la Scuola di Atene di Raffaello, l’Adorazione dei Magi di Tiziano, la Madonna del Padiglione di Botticelli e gli splendidi Vasi di fiori di Jan Brueghel.

Oltre a opere di epoca rinascimentale, il museo annovera tra le sue collezioni importanti autori del Seicento lombardo (Morazzone, Giulio Cesare Procaccini, Daniele Crespi e Carlo Francesco Nuvolone), del Settecento (Giandomenico Tiepolo, Fra Galgario, Francesco Londonio), e un notevole nucleo di autori ottocenteschi e del primo Novecento (Andrea Appiani, Francesco Hayez, Mosè Bianchi, Emilio Longoni…)

8. La Basilica di Sant’Ambrogio

Fra i luoghi culturali che più amerete a Milano, la Basilica di Sant’Ambrogio costituisce un esempio di architettura paleocristiana e romanica nonché un simbolo fondamentale della storia di Milano. La costruzione risale alla fine del 300, quando il neoeletto vescovo di Milano Ambrogio fa edificare la chiesa per custodire i resti dei martiri milanesi ritrovati davanti alla basilica di Nabore e Felice.

9. Il Museo dei Cappuccini

Il Museo dei Cappuccini di Milano è nato nel 2001 per la necessità di conservare, tutelare e valorizzare il vasto patrimonio di beni culturali dell’Ordine dei frati minori Cappuccini della Provincia lombarda. Fra gli autori più importanti che potrete trovarvi vi sono lo Strozzi, il Guercino, Teofilo Patini, Jacopo Negretti e Camillo Procaccini.

10. Il Parco dell’Anfiteatro e Antiquarium Alda Levi

A pochi passi dalla Basilica di San Lorenzo, sorge uno spazio verde in cui sono conservati resti dell’anfiteatro romano di Milano. L’annesso Antiquarium illustra la storia e le caratteristiche dell’antico edificio milanese e presenta i risultati delle indagini archeologiche condotte recentemente nel quartiere. Il parco è intitolato all’archeologa milanese Alda Levi che condusse i primi scavi nell’area nel 1936.