“La vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare” di Jovanotti

“La vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare”, così canta Jovanotti in uno dei suoi pezzi più belli, “Mi fido di te”, il singolo del 2005 estratto dall’album “Buon sangue”. Intensa ed ricca di quelle immagini vivide e colorate che solo Jovanotti sa restituire, la canzone affronta il tema della fiducia. E lo fa, ricorrendo a una metafora molto suggestiva, quella delle vertigini.

La vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare

Affidare se stessi a un altro essere umano non è un’impresa semplice. Per fidarsi, infatti, occorre abbassare le difese, abbattere quelle mura che, fino a quel momento, ci hanno protetto e difeso dalle minacce del mondo esterno. Fidarsi non è un atto istintivo, fidarsi è una scelta. Proprio perché, per natura, l’uomo tende a proteggersi, a mettersi al riparo dai pericoli, innescando dei fortissimi meccanismi di difesa. Un esempio per capire questo meccanismo inconscio dell’essere umano è il senso di vertigine che proviamo quando ci troviamo “in alto”. La vertigine, infatti, come canta Jovanotti, non è la paura di cadere. La vertigine ci protegge da qualcosa di molto più spaventoso, ovvero dal nostro desiderio di lanciarci nel vuoto e provare l’ebrezza del volo.

Forse fa male eppure mi va

Di stare collegato

Di vivere di un fiato

Di stendermi sopra al burrone

Di guardare giù

La vertigine non è

Paura di cadere

Ma voglia di volare Mi fido di te

