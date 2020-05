Nonostante l’inizio della fase 2, sono ancora in molti costretti a vivere in lontananza rispetto ad affetti e persone care. Una condizione che riguarda non solo parenti e amici, ma anche persone amate che vivono da oltre due mesi in città o regioni diverse dalla propria. Quella della lontananza può rappresentare una prova d’amore, ma anche un’opportunità per testare la forza e la passione di un amore a distanza. Sulla lontananza han scritto poeti, scrittori, attori e intellettuali. Ecco di seguito frasi e aforismi sulla lontananza e dedicati agli amori a distanza.

Frasi, aforismi e citazioni sulla lontananza

A volte devi stare lontano dalle persone che ami, ma non significa che le ami di meno, a volte questo te le fa amare ancora di più.

(Nicholas Sparks)

Nessun posto è lontano. Se desiderate essere accanto a qualcuno che amate forse non ci siete già?

(Enrico Brizzi)

L’amore è lo spazio e il tempo resi sensibili al cuore.

(Marcel Proust)

L’amore è quella cosa che tu sei da una parte, lui dall’altra, e gli sconosciuti si accorgono che vi amate. Chestè.

(Massimo Troisi)

È nella separazione che si sente e si capisce la forza con cui si ama.

(Fëdor Dostoevskij)

Ci si innamora così, nel silenzio di un attimo che non è indifferenza ma è provare a spingersi lontano per capire quanto si è vicini.

(Massimo Bisotti)

Il dolore della separazione è nulla in confronto alla gioia di incontrarsi di nuovo.

(Charles Dickens)

Non sei più là dov’eri, ma sei ovunque io sia.

(Victor Hugo)

Posso scrivere i versi più tristi stanotte. Pensare che non l’ho più. Sentire che l’ho persa. Sentire la notte immensa, ancor più immensa senza di lei.

(Pablo Neruda)

L’amore non sta nel trovare qualcuno con cui vivere. Sta nel trovare qualcuno con cui non puoi vivere senza.

(Rafael Ortiz)

L’amore non può sopportare il tempo e lo spazio, tutto ciò che divide.

(Marcel Jouhandeau)

Non l’amata che è lontana, ma la lontananza è l’amata.

(Karl Kraus)

Due persone se sono fatte l’una per l’altra finiranno per trovarsi, a dispetto della distanza, del tempo e persino delle circostanze.

(Nora Ephron)

E non importa quanto oggi ti sono lontano. Tu mi sei sempre a un millimetro di cuore.

(Massimo Bisotti)

L’amore non conosce distanze; non ha continente; i suoi occhi sono le stelle.

(Gilbert Parker)

Ad una ad una le notti, tra le nostre città separate, s’aggiungono alla notte che ci unisce.

(Pablo Neruda)

La lontananza fa all’amore quello che il vento fa al fuoco: spegne il piccolo, scatena il grande.

(Roger de Bussy-Rabutin)

Amare è volere essere vicino quando si sta lontano, e più vicino quando si sta vicino.

(Vinicius de Moraes)

Non è vero che l’amore è cieco; è solo presbite: più ci si allontana, più si vede chiaro.

(Antonio Fogazzaro)

L’amore è anche imparare a rinunciare all’altro, a saper dire addio senza lasciare che i tuoi sentimenti ostacolino ciò che probabilmente sarà la cosa migliore per coloro che amiamo.

(Sergio Bambarén)

© Riproduzione Riservata