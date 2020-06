“Essere mamma non è un mestiere…è solo un diritto tra tanti diritti” di Oriana Fallaci

Dopo la decisione della regione Umbria di vietare l’aborto farmacologico in day hospital, si riaccende il dibattito sull’aborto. Per riflettere su un tema così delicato, abbiamo scelto di affidarci alle parole della scrittrice e giornalista Oriana Fallaci. In particolare a un passo tratto dal libro “Lettera a un bambino mai nato“, in cui la giornalista si sofferma sul rapporto fra maternità e libertà nella società odierna.

Essere mamma non è un mestiere;

non è nemmeno un dovere:

è solo un diritto tra tanti diritti.

Lettera a un bambino mai nato di Oriana Fallaci

Il libro è il tragico monologo di una donna che aspetta un figlio guardando alla maternità non come a un dovere ma come a una scelta personale e responsabile. Una donna di cui non si conosce né il nome né il volto né l’età né l’indirizzo: l’unico riferimento che viene dato per immaginarla è che vive nel nostro tempo, sola, indipendente e lavora. Il monologo comincia nell’attimo in cui essa avverte d’essere incinta e si pone l’interrogativo angoscioso: basta volere un figlio per costringerlo alla vita? Piacerà nascere a lui? Nel tentativo di avere una risposta la Fallaci spiega al bambino quali sono le realtà da subire entrando in un mondo dove la sopravvivenza è violenza, la libertà un sogno, l’amore una parola dal significato non chiaro.

La sfida e il coraggio di essere donna

La più grande giornalista italiana di sempre e una delle scrittrici italiane più apprezzate del XX secolo. È questa Oriana Fallaci, scrittrice, giornalista e attivista italiana, personaggio che unisce o divide, che ancora oggi fa discutere. Una donna che per la sua forza e la tenacia con cui ha portato avanti le proprie idee rappresenta un esempio per tutte le donne, e non solo. La vita di Oriana Fallaci è, secondo molti, un vero e proprio manifesto del coraggio delle donne. Simbolo di questo coraggio è il suo celebre aforisma “Essere Donna è così affascinante, è un’avventura che richiede un tale coraggio una sfida che non finisce mai”.

