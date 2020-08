Charles Bukowski, le frasi e gli aforismi celebri

Ricordiamo Charles Bukowski, autore di culto, tra i più amati e discussi della letteratura americana con alcuni dei suoi aforismi più rappresentativi.

Clicca qui per leggere e condividere gli aforismi dello scrittore !

.

“Eterna risorge sempre la speranza, come un fungo velenoso.”

.

“Il genere umano ha molte debolezze, ma le due principali erano: incapacità di arrivare in orario e incapacità di mantenere le promesse.”

.

“Quel bar non lo aveva mai visto così pieno. Sulla via per l’inferno c’è sempre un sacco di gente, ma è comunque una via che si percorre in solitudine.”

.

“Si spinse avanti a gomitate per prendere la sua vodka liscia.”

.

“Sapete, a volte se un tipo non crede in quello che fa, se la cava molto meglio, perché è libero da implicazioni emotive.”

.

“La differenza tra dittatura e democrazia è che in democrazia prima si vota e poi si prendono ordini, in dittatura non dobbiamo sprecare il nostro tempo andando a votare.”

.

“La poesia dice troppo in pochissimo tempo, la prosa dice poco e ne impiega troppo.”

.

“La mia unica ambizione è quella di non essere nessuno, mi sembra la soluzione più sensata.”

.

“Parlare di morte è come parlare di denaro. Noi non sappiamo né il prezzo né il valore.”

.

“Le due più grandi invenzioni dell’uomo sono il letto e la bomba atomica: il primo ti tiene lontano dalle noie, la seconda le elimina.”

.

“Ospedali, galere e puttane: sono queste le università della vita. Io ho preso parecchie lauree. Chiamatemi dottore.”

.

© Riproduzione Riservata