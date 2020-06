“Buon viaggio, che sia un’andata o un ritorno” di Cesare Cremonini

Era il 7 marzo 2020, quando dai giornali trapela la notizia che le frontiere della Lombardia stanno per essere chiuse, a causa dell’emergenza coronavirus. Nel giro di poche ore migliaia di persone si riversano alla Stazione Centrale di Milano per una fuga irrazionale e dettata dalla paura. Alcuni riescono a fuggire, altri scelgono di rimanere. Ma è solo questione di giorni, prima che la zona rossa venga estesa a tutto il territorio nazionale. Da quel momento, i confini delle regioni vengono chiusi per la prima volta nella storia della nostra Repubblica. Nessuno può più spostarsi da una regione all’altra, se non per comprovate esigenze di salute o lavoro. Sono passati quasi tre mesi da quel 7 marzo e oggi, 3 giugno 2020, finalmente le frontiere vengono riaperte. Noi vi auguriamo un buon viaggio alla scoperta del nostro Paese e delle sue bellezze sulle note della canzone “Buon viaggio” di Cesare Cremonini.

L’importanza del viaggio

È tornato il tempo del viaggio e dell’avventura. Viaggio che, come dice lo stesso Cremonini, non è un suggerimento, ma è l’imperativo a lasciarsi andare: “è importante trovare il coraggio di prendere la strada che porta più lontano”. Si dà tanta importanza a come si torna da un viaggio, ma qui il cantante bolognese vuole porre l’accento sulla partenza. Partire significa scegliere di intraprendere un’avventura, di uscire dalla cosiddetta “comfort zone” e avere il coraggio di osare e di rischiare.

Il testo di “Buon viaggio”

Buon viaggio

Che sia un’andata o un ritorno

Che sia una vita o solo un giorno

Che sia per sempre o un secondo

L’incanto sarà godersi un po’ la strada

Amore mio comunque vada

Fai le valigie e chiudi le luci di casa

Coraggio lasciare tutto indietro e andare

Partire per ricominciare

Che non c’è niente di più vero di un miraggio

E per quanta strada ancora c’è da fare

Amerai il finale

Chi ha detto che tutto quello che cerchiamo

Non è sul palmo di una mano

E che le stelle puoi guardarle solo da lontano

Ti aspetto

Dove la mia città scompare

E l’orizzonte è verticale

Ma nelle foto hai gli occhi rossi e vieni male

Coraggio lasciare…

© Riproduzione Riservata