Test letterari

Ci sono dei classici della letteratura che non si può far a meno di aver letto. Delle opere così importanti per la loro generazione o che hanno avuto una tale influenza sul loro periodo storico che si devono assolutamente leggere almeno una volta nella vita per capire il passato e saper decifrare il presente.

Alcuni classici portano alla luce l’essenza più autentica dell’essere umano, i sentimenti che ci guidano e gli istinti primordiali che inevitabilmente condizionano le nostre scelte; altre, invece, raccontano di mondi alternativi e futuri distopici che si sono rivelati quasi profetici per quelli che sono i nostri giorni. I libri e i romanzi da leggere almeno una volta nella vita sono tanti: non basterebbe una vita per leggerli tutti.

Conosci i classici della letteratura?

I classici della letteratura li abbiamo letti tutti almeno una volta nella vita. Credete di conoscerli tutti? Ecco il test per scoprire quanto siete pronti. Vi abbiamo messo alla prova diverse volte, ma oggi è giunto il momento di scoprire quanto conoscete veramente i classici della letteratura. Sarete prossimi o bocciati? Ecco una nuova e difficile sfida tutta per voi.