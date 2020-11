Quali modi di dire vi rappresentano di più? Scopritelo con questo test

I modi di dire sono espressioni proprie, particolari di un determinato luogo, entrate a pieno titolo nel patrimonio linguistico nazionale. Basta una locuzione per descrivere una situazione, uno stato d’animo, un avvenimento. Esistono dei modi di dire, infatti, che ben rappresentano una persona e la situazione che sta vivendo.

Perché diciamo così

Ai modi di dire e alle espressioni idiomatiche noi di Libreriamo abbiamo dedicato una rubrica e il libro “Perché diciamo così” (Newton Compton), opera scritta dal fondatore di Libreriamo Saro Trovato contenente ben 300 modi di dire catalogati per argomento, origine, storia, tema con un indice alfabetico per aiutare il lettore nella variegata e numerosa spiegazione delle frasi fatte. Un lavoro di ricerca per offrire al lettore un “dizionario” per un uso più consapevole e corretto del linguaggio.

I modi di dire che ci rappresentano

Per ciascuna persona, sia essa coraggiosa, temeraria, oppure insicura, timida, romantica, avventurosa, esiste un modo di dire capace di sintetizzare ciascuna di queste caratteristiche. Siete curiosi di conoscere i modi di dire che più vi rappresentano? Scopriteli con il seguente test.

Passo 1 di 7 14% Descriviti con un aggettivo * Sognatore Avventuroso Romantico Pessimista

Come ti comporti di fronte ad un impegno importante? * Mi isolo dal mondo per rendere meglio Lo affronto deciso sicuro di me Ho bisogno di aiuto esterno Sono agitato e preoccupato

Che tipo di rapporto hai con il tuo partner? * Abbiamo un rapporto basato sulla fiducia Ho sempre paura di essere lasciato/a Siamo indipendenti e autonomi Voglio sempre stare con il mio compagno/a

Leggi per … * Imparare e conoscere di più Viaggiare con la fantasia Vivere vite altrui Non pensare ai problemi attuali

Dove vorresti essere in questo momento? * Mi piacerebbe viaggiare nel tempo e scoprire qualche epoca del passato In un luogo che ha avuto una grande importanza storica Va bene qualsiasi luogo che mi faccia rilassare Non importa dove…sono le persone che stanno con me che fanno la differenza

Come ti comporti in una situazione di pericolo? * Chiamo subito il mio ragazzo/a La affronto senza paura Comincio a urlare Mi nascondo da qualche parte

Come ti considerano i tuoi amici più stretti? * Il compagno di avventure Un buon consigliere Un punto di riferimento Penso che la mia presenza passi inosservata



