Ammettiamolo: a volte facciamo il tifo per i cattivi! Leggendo alcuni romanzi capita di diventare simpatizzanti per il malvagio di turno. Sarà perché ci affascina, perché ha una mente geniale e diabolica, forse solo perché ci è più simpatico del protagonista… Oggi in occasione di Halloween vogliamo scoprire quale celebre cattivo della letteratura vi rispecchia di più: siete pronti a confrontarvi con il vostro lato oscuro?

Passo 1 di 8 12% Daresti un passaggio a un autostoppista? * Solo se è una bella ragazza! Giammai! Qualche volta

Un mendicante all'angolo della strada ti chiede l'elemosina * Guarda, se proprio ho qualche monetina - rigorosamente di rame! - nelle tasche, gliela do Lo ignoro Lo esorto a trovarsi un lavoro per non essere di peso alla società

Sei comodamente seduto in metropolitana quando vedi una donna incinta costretta a stare in piedi * No, quella non è incinta, è solo grassa Si può scordare che io le lasci il posto! Le lascio il posto, ma sbuffo e glielo faccio pesare

Sei al volante della tua automobile quando una macchina in doppia fila ti costringe a fermarti. Cosa fai? * Scendo dall'automobile e gli rigo la portiera con le chiavi Aspetto pazientemente e sorrido. Ma dentro di me auguro una morte tremenda al conducente Suono il clacson e impreco finché non arriva il proprietario

Trovi un portafogli incustodito sul marciapiede... * Rintraccio il proprietario e glielo rendo... Ma pretendo una ricompensa! Consegno il portafogli alle autorità. Ma qualche banconota me la tengo... Mi tengo i soldi... e anche il portafogli. Getto i documenti in un cestino

Una tua amica ti chiede un parere su come le sta il vestito che indossa * Le dico che le calza a pennello. Peccato che stia mentendo spudoratamente Le spiego nel dettaglio perché quel vestito non la valorizza affatto, anzi Le dico: "Sì, carino. Ma starebbe meglio a me"

Cos'è più grave per te? * Maltrattare un animale Tradire la fiducia di una persona cara Rubare dei soldi

Quanto spesso dici bugie? * Sistematicamente e con molto gusto! Ogni volta che mi conviene Raramente e sempre a malincuore



