Lingua italiana, ricordi l’uso corretto dell’accento? Scoprilo con il test

In linguistica, l’accento di parola è un tratto che permette, nella realizzazione fonetica di una parola, la messa in rilievo di una delle sillabe che la compongono. Ci sono delle precise regole della lingua italiana un accento “cade” o no su una determinata sillaba o alla fine di una parola. Sicuri di saperle tutte?

L’uso dell’accento nella lingua italiana

Come riporta la Treccani, In italiano l’accento consiste nell’aumento dell’intensità con cui viene pronunciata una sillaba (detta sillaba tonica), che acquisisce così maggior rilievo rispetto alle altre sillabe della stessa parola. Le parole quindi possono essere tronche (o ossitone) se l’accento cade sull’ultima, piane (o parossitone) quando l’accento si trova sulla penultima e sdrucciole (o proparossitone) se l’accento cade sulla terzultima. La resa nello scritto dell’accento di parola corrisponde all’accento grafico, che in italiano può essere acuto ( ´ ) o grave ( ` ).

Pensate di saper utilizzare bene l’accento? Se avete qualche dubbio, potete consultare prima questo nostro articolo dedicato. I più temerari, invece, possono subito mettersi alla prova svolgendo il seguente test.

Individua la frase corretta * Ho aspettato a infornare la torta, perché il forno non era ancora alla giusta temperatura A volte è difficile rispondere ai perche' dei bambini Perche non ti interessi a quello che faccio? Ho agito in questo modo perchè tu fossi felice

Individua la frase corretta * Sé tu fossi stata sincera, ora saresti felice Mario pensava sempre e soltanto per se, senza mai curarsi degli altri Socrate affermava l’importanza di conoscere sé stessi Jung definiva il sè come la totalità psichica rispetto a cui l’io è una piccola parte

Individua la frase corretta * Ogni mattina bevo, insieme a un po’ di latte, un café espresso Gli italiani sono famosi nel mondo per la produzione di caffe’ Mi piace inzuppare il pane nel caffellatte Ci sono alcune tipologie di caffé che risultano troppo intense al palato

Individua la frase errata * La aspettai per due ore, ma non si presentò. Non penso che il mio cane sia scappato fin la’. La protagonista del romanzo si ispira a una figura realmente esistita. La spiaggia era molto più in là di dovei mi sarei aspettato

Quale delle seguenti frasi NON è corretta? * Ogni volta che usciva di casa portava con se il vecchio ombrello del nonno Parlava tra sé e sé senza badare alle orecchie indiscrete dei passanti Essere sé stessi non è sempre semplice Se tu fossi stato più attento, non avresti sbagliato strada

Quale delle seguenti forme NON è corretta? * Dà una mano a tuo fratello, per favore Egli dà sempre tutto quello che ha a chi ne ha più bisogno Mi dà gioia sapere che tu sia arrivato sano e salvo Da quando ti ho incontrato, la mia vita è cambiata

Individua la frase corretta * Vorrei una tazza di té Vorrei una tazza di tè Vorrei una tazza di te Vorrei una tazza di te’



