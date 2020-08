Conosci l’uso dei verbi riflessivi? Ecco il test per scoprirlo

In italiano, accanto alla forma attiva e a quella passiva, alcuni verbi transitivi hanno una terza forma, detta forma riflessiva. Come riportato dalla Treccani, nel caso dei verbi riflessivi il soggetto compie e al tempo stesso subisce l’azione. In altre parole: soggetto e complemento oggetto della frase coincidono.

La forma riflessiva si può riconoscere facilmente perché prima del verbo si trovano sempre le particelle pronominali mi, ti, ci, vi, si che indicano appunto il riflettersi dell’azione sul soggetto della frase.

Forme riflessive proprie e improprie

Non solo: a fianco delle forme riflessive proprie (o dirette), esistono altre forme ed usi del verbo riflessivo che, nonostante la presenza di mi, ti, ci, vi e si, non si possono definire propriamente riflessive. Questo avviene perché le particelle pronominali non svolgono funzione riflessiva e l’azione espressa dal verbo non è direttamente subita dallo stesso soggetto che la compie. Queste forme si definiscono forme riflessive improprie e sono: la forma riflessiva apparente, la forma riflessiva reciproca, la forma pronominale.

Il test

Sai distinguere una forma riflessiva da una attiva o passiva? Sai riconoscere quando una forma riflessiva è impropria e quando è diretta? Mettiti alla prova con questo test

Passo 1 di 7 14% Quale delle seguenti frasi contiene un verbo riflessivo proprio? * La mamma è infastidita dal tuo comportamento È buona usanza strofinarsi le mani per asciugarle bene Anna si è vestita per andare a ballare I bambini non si sono lavati i denti stamattina

Quale delle seguenti frasi non contiene un verbo riflessivo puro? * Claudia si guarda spesso allo specchio Piero si è immerso in acqua Mia cugina Claudia si è iscritta all’università Luca e Marta si amano molto

Quali di queste frasi contiene una forma riflessiva impropria reciproca? * Pasquale si è rotto il naso giocando a calcio Ci siamo appena seduti sulla tua poltrona Barbara e Valeria non si salutano da anni Adriana ama truccarsi prima di uscire

Quale delle seguenti frasi contiene una forma riflessiva propria? * Si vede che Alessandro è una persona solare La mia carta di credito si è smagnetizzata Oggi i miei genitori mi hanno lasciato solo in casa Paolo è uno che si lamenta troppo

Quale delle seguenti frasi non contiene una forma riflessiva propria? * Mi sono impegnato al massimo per ottenere il giusto risultato Si sono strappati i fogli dal quaderno Papà si è arrabbiato molto per il tuo ritardo Stamattina mi sono alzato presto

Quali di queste frasi contiene un verbo riflessivo improprio apparente? * Piero si guarda allo specchio Non ho fatto attenzione al tuo arrivo Viola si sta asciugando i capelli Non mi sono accorta di nulla

Quali di queste frasi contiene un verbo riflessivo improprio pronominale? * Non si sono presentati all’appuntamento Su quanto accaduto si è detto già abbastanza Carlo si vergognava di aver risposto male a Samantha I premi sono stati assegnati ai vincitori



