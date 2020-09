Conosci l’origine delle parole della lingua italiana? Scoprilo con questo test

La nostra lingua italiana è ricca di parole e termini di varia origine: non tutte derivano dal greco o dal latino. Esistono i cosiddetti “forestierismi”, ovvero parole di origine straniera che sono state italianizzate o semplicemente sono entrate nel nostro linguaggio scritte così come erano nella lingua d’appartenenza.

Forestierismi e neologismi nella lingua italiana

La questione dei forestierismi è ormai storica: rappresentano un inquinamento o un arricchimento? I puristi legati storicamente alla lingua di dante, Petrarca e Boccaccio storcono il naso di fronte all’invasione di queste nuove parole all’interno della lingua italiana. Per altri, invece, neologismi e forestierismi sono un aiuto a migliorare comunicazione e linguaggio scritto e parlato

Se, come sosteneva Tullio De Mauro, l’inglese si era attestato come la lingua dalla maggiore interferenza sull’italiano (vedi computer, film, leader, budget…) esistono in realtà diversi molte altre parole entrate nella lingua italiana la cui origine è insospettabilmente legata ad altre nazioni come Francia, Spagna, Portogallo.

Con il seguente test linguistico, vogliamo testare la vostra preparazione legata alla conoscenza dell’etimologia delle parole della lingua italiana, e al tempo stesso farvi conoscere l’origine ai più sconosciuta di alcune parole di uso comune.

Passo 1 di 7 14% Da dove deriva la parola “marmellata”? * Dall'inglese "marmelate" E' una parola di chiara origine italiana Dallo spagnolo "marmelatas" Dal portoghese "marmelada"

Quali di queste parole è di origine tedesca? * alabarda melanzana tapiro tazza

Da quale lingua deriva la parola “almanacco”? * francese spagnolo arabo inglese

Da dove deriva la parola “bottiglia”? * dall'arabo "bo-teja" dall'inglese "bottle" dal francese "bouteille" dallo spagnolo "botella"

"Torrone" è una parola di origine... * brasiliana spagnola araba africana

Quali di questi colori deriva dalla lingua francese? * bianco blu nero giallo

Da quale lingua deriva la parola “bunker”? * americano tedesco inglese russo



