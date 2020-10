Che tipo di genitore sei? Scoprilo con questo test !

Il ruolo di genitore è sempre più complicato e difficile da gestire nel mondo di oggi: le nuove generazioni ricevono milioni di stimoli ed impulsi dal mondo esterno, che per un padre o una madre non sempre è facile da interpretare. Cosa fare allora? Essere permissivi o rigidi? Arrendersi alla modernità “studiando il territorio del nemico” oppure rimanere fermi e rigorosi? Una chiave di lettura l’ha data il libro “A bocca chiusa non si vedono i pensieri” di Benjamin Ludwig, una storia di famiglia che esplora temi importanti di stretta attualità. Con questo test, vogliamo definire che tipologia di genitore più vi rappresenta in base alle vostre abitudini ed interessi.

Passo 1 di 7 14% Come passi il tuo tempo libero? * Organizzando una giornata interamente dedicata a me Andando a uno spettacolo teatrale Leggendo un libro che parla d'amore Visitando un luogo che non ho ancora visto

Quale qualità vorresti avesse tuo figlio da grande? * Romanticismo Creatività Coraggio Pazienza

Hai la possibilità di visitare una di queste città, quale scegli? * Parigi Londra Roma Stoccolma

Cosa non può mancare nella tua borsa? * La carta di credito Una macchina fotografica Un taccuino Un beauty case

Qual è il lavoro dei tuoi sogni? * L'impiegato L'Attore Il reporter di viaggio Il manager in una azienda

Qual è, tra questi, il tuo mezzo di trasporto preferito? * La moto La macchina Il treno La mongolfiera

Quale animale ti rappresenta di più? * La tigre Il coniglio Il panda Il lupo



© Riproduzione Riservata