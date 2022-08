Conosci i capolavori letterari rifiutati dai grandi editori? Scoprilo con questo test

test letterari

Conosci i capolavori letterari rifiutati dai grandi editori? Quanti aspiranti scrittori si sono visti rifiutare i propri manoscritti con frasi del tipo: «Siamo spiacenti, ma il suo lavoro non rientra nelle nostre linee editoriali», «Non possiamo prendere in considerazione il suo testo per un’eventuale pubblicazione», «Non ci pare che il suo lavoro possieda i requisiti per rientrare fra le nostre scelte»?

Il seguente test è tratto dal libro edito da Sonzogno “Compiti delle vacanze per amanti dei libri” di Massimo Roscia, scrittore che per sua stessa definizione è un “personaggio proteiforme e di difficile catalogazione”. Cento esercizi tra indovinelli, anagrammi, testi cifrati, sciarade, cruciverba e tante, tantissime domande, a difficoltà crescente, che spaziano dai grandi classici alla letteratura contemporanea. E poi curiosità, aneddoti, enigmi misteriosi e altre chicche prelibate che i bibliofili certamente apprezzeranno.

Non sempre il reale valore di un’opera è riconosciuto all’istante, anzi: la lista dei capolavori letterari che, prima di diventare tali, sono stati stroncati con giudizi impietosi e rifiutati dagli editori è molto lunga, e spesso presenta nomi eccellenti. Prova a indovinare almeno quattro fra i seguenti autori destinatari del gran rifiuto.