San Valentino, che tipo di amante sei? Scoprilo con questo test

Sei passionale come Neruda o possessivo come Picasso? Irrazionale come Frida Kahlo o fedele come il sommo poeta Dante? In occasione di San Valentino scopri a quale artista o poeta assomigli dal punto di vista sentimentale.

I tuoi comportamenti rivelano molto della tua personalità. Lo stesso può dirsi per i libri che leggi, per gli artisti che ami e per le storie che fanno palpitare il tuo cuore.

Che tipo di amante sei? Mettiti alla prova con il test

Passo 1 di 7 14% Quale genere di storia d’amore preferisci leggere? * Quelle complesse, fatte di passioni forti, di tradimenti, di comportamenti incomprensibili, di ripensamenti, di amore comunque intensi anche se travagliati Quelle in cui i protagonisti si ameranno per sempre, senza mai riuscire a stare Quelle tragiche Quelle a lieto fine

Quale romanzo descrive il tuo ideale d’amore? * Cime Tempestose Il diario di Bridget Jones Cinquanta sfumature di grigio Orgoglio e Pregiudizio

Quale tra queste coppie della letteratura ti ha emozionato di più? * Renzo e Lucia, I Promessi Sposi Orfeo e Euridice, Le Metamorfosi di Ovidio Paolo e Francesca, Inferno V Romeo & Giulietta

Se volessi regalare una poesia d’amore alla persona per te più importante, ti affideresti alle parole di ... * Nazim Hikmet Pablo Neruda Jacques Prévert Charles Bukowski

Il tuo partner ti comunica che è in vena di fare follie. La tua prima reazione è: * Fiducia: sai che vuole solo il tuo bene, e che sei in buone mani Preoccupazione: non se ne parla proprio! Adori la vostra routine, ti dà sicurezza Curiosità: non stai più nella pelle, non vedi l’ora di sapere a cosa vai incontro Eccitazione: magari quel famigerato viaggio all’estero che non abbiamo mai tempo di fare…

Qual è il personaggio letterario che più ti ha fatto battere il cuore? * Jay Gatsby - Il Grande Gatsby Edward Cullen - Twilight Heathcliff - Cime Tempestose Mr Darcy - Orgoglio e Pregiudizio

Quando si parla di intimità… * Dolcezza e romanticismo non devono mai mancare Preferisci gli incendi di passione che arrivano all’improvviso e divampano, ardenti ed effimeri Ti piace avere tanto tempo, non correre, fare le cose per bene Adori provare nuove sensazioni e sperimentare

San Valentino e la cultura, un legame indissolubile

L’amore è da sempre stato un elemento indispensabile per la vita di un’artista, capace di trarre dal sentimento amoroso quella scintilla che ha reso possibile la creazione di versi d’amore e opere d’arte intrise di affetto e passione.

E’ stato così per Pablo Neruda, il poeta cileno che ci ha regalato componimenti ricchi di amore ed eros, e anche per Dante Alighieri, che alla sua Beatrice ha dedicato splendidi versi, trovando fertile ispirazione nell’ammirazione e nell’amore per la sua amata.

Dalla poesia all’arte, stesso discorso vale per artisti come Picasso e Frida Kahlo, capaci di esternare ciò che vivevano nella loro vita sentimentale all’interno di quadri e sculture che hanno reso visibile e concreto ciò che provavano in amore.

Quindi, intrecciando domande su di te, sui libri ai quali sei più affezionato e sugli artisti che più ti hanno emozionato, ti aiutiamo a scoprire che tipo di amante sei. Quale test migliore per San Valentino?

