Riesci a indovinare il titolo del libro dalla sua trama?

Share on Email

Share on LinkedIn

Share on Pinterest

Share on Telegram

Share on WhatsApp

A volte basta la breve descrizione della trama di un libro per riconoscere subito di che opera si tratta: l’anno, il luogo, i primi passi dei protagonisti lungo la storia. Che sia contorta o lineare, la trama di un’opera letteraria ne rappresenta l’essenza, capace di distinguerlo da tutti gli altri in base a come i suoi vari elementi si intrecciano e si sciolgono lungo il racconto.

Riesci a scoprire il titolo del libro conoscendo la sua trama?

Passo 1 di 10 10% È il 1917. Frederic Henry, figlio di un diplomatico americano, presta servizio come conducente di ambulanza nei reparti sanitari dell'esercito italiano. Qui conoscerà Catherine Barkley, un’infermiera inglese, e se ne innamora, ricambiato. * Le avventure di Tom Sawyer Il paziente inglese Addio alle armi Il vecchio e li mare

La storia inizia negli ultimi anni dell'Ottocento a Cartagena, città magica e sensuale e ripercorre cinquant'anni di vita del protagonista, un uomo che aspetta per mezzo secolo l'unica donna che ha amato. Tempo e luogo in cui c’erano dei confini molto rigidi tra le classi dominanti e quelle inferiori. * Cent'anni di solitudine L'amore ai tempi del colera Il vento conosce il mio nome Un amore senza fine

La protagonista del libro è Scout, ragazzina vivace attraverso la quale ci viene mostrata la realtà, e suo fratello Jem, entrambi orfani di madre. I bambini crescono nella cittadina di Maycomb, in Alabama. * Il buio oltre la siepe Io so perché canta l'uccello in gabbia Va', metti una sentinella Lo schiavista

In un Medioevo favoloso e ironico, Suor Teodora narra la storia di Agilulfo, un cavaliere di Carlo Magno che non esiste perché è solo una splendida armatura che cammina, assolutamente vuota dentro. * I misteri della montagna Don Chisciotte della Mancia Il cavaliere inesistente Il barone rampante

Presso una casa che su un'alta e ventosa collina dello York la famiglia Earnshaw accoglie e alleva il trovatello Heathcliff. Tra Heathcliff e Catherine, figlia del signor Earnshaw, si stabilisce una profonda intesa affettiva. * Ragione e sentimento Agnes Grey Cime tempestose Orgoglio e pregiudizio

Il 28 febbraio 1815 il diciannovenne Edmond Dantès sbarca a Marsiglia con la sua nave mercantile "Il Faraone" dopo averne preso il comando. Il vecchio Capitano Leclerc aveva consegnato a Edmond una lettera che ne denotava la fede bonapartista, e il giovane Edmond avrebbe dovuto consegnarla a Parigi. * Il conte di Montecristo Dieci piccoli indiani Il tulipano nero Guerra e pace

A bordo di uno yacht ancorato sul Tamigi in attesa del riflusso della marea, Marlowe racconta a un gruppo di amici la propria avventura sul fiume Congo. * La linea d'ombra Cuore di tenebra Il vecchio e il mare Il giorno della civetta

Un giovane studente ossessionato dall'idea della libertà assoluta, si convince che per uscire dalla miseria in cui vive è giusto uccidere l'usuraia Aljona che sfrutta la disperazione altrui e la cui esistenza è del tutto inutile. Riesce a realizzare il suo piano criminale, ma è costretto ad uccidere anche la sorella della vittima. * La mite Il giocatore Delitto e castigo I fratelli Karamazov

Il romanzo narra le vicende di un medico russo partendo dalla sua adolescenza e parallelamente da quella della sua futura moglie Tonja Gromeko sullo sfondo della rivolta del 1905. * Lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde Il dottor Nikola Il dottor Morte Il dottor Zivago

In una cittadina siciliana l'uccisione di un piccolo imprenditore provoca un'inchiesta, condotta dal capitano dei carabinieri Bellodi giunto da Parma e animato da un alto senso della giustizia. * I delitti del Bar Lume Il Giorno della Civetta Una storia semplice L’assassino ha lasciato la firma

Δ

Opere senza tempo riconoscibili dalla loro storia

Basta un particolare per rendere facilmente riconoscibile un libro: una data, un luogo, un nome, una breve descrizione del protagonista, i primi suoi passi all’interno della storia. Tutti questi indizi fanno parte della trama di un’opera.

Come riporta la Treccani, la trama è “L’intreccio, la linea essenziale di svolgimento dei fatti più importanti che costituiscono l’argomento di un’opera narrativa, teatrale, cinematografica o televisiva.” Essa può essere semplice o complicata, ricca di luoghi, personaggi e azioni oppure lineare, con pochi dettagli.

Da tutti questi dettagli legati alla trama, riesci a riconoscere il nome del libro in questione ed a rispondere ad almeno 7 domande in maniera corretta?

© Riproduzione Riservata