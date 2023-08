Riesci a indovinare la parola mancante nel titolo del libro?

Share on Email

Riesci a risalire all'alimento o alla bevanda mancante nel titolo del libro? Per superare il test, dovrai rispondere correttamente ad almeno sette domande.

«Buongiorno, cosa prende?» «Un tramezzino e una spremuta d’arancia, grazie.» «E per lei?» «Per me, un caffè corto in vetro.» Sono davvero tanti i romanzi e le opere letterarie che contengono nel titolo il nome di una bevanda o di un alimento che siamo soliti ordinare al bar. Riesci a indovinarne almeno sette di quelli che compaiono nei seguenti libri?

Il seguente test è tratto dal libro edito da Sonzogno “Compiti delle vacanze per amanti dei libri 2” di Massimo Roscia, scrittore che per sua stessa definizione è un “personaggio proteiforme e di difficile catalogazione”.

Cento esercizi tra indovinelli, anagrammi, testi cifrati, sciarade, cruciverba e tante, tantissime domande, a difficoltà crescente, che spaziano dai grandi classici alla letteratura contemporanea. E poi curiosità, aneddoti, enigmi misteriosi e altre chicche prelibate che i bibliofili certamente apprezzeranno. Il test che vi proponiamo oggi vi porterà alla scoperta dei titoli della letteratura cercando di ricordarne… la parola mancante.

Riesci a trovare la parola mancante (alimento o bevanda) nel titolo del libro? Mettiti alla prova con questo test

Riesci a completare il titolo del libro? «Buongiorno, cosa prende?» «Un tramezzino e una spremuta d’arancia, grazie.» «E per lei?» «Per me, un caffè corto in vetro.» Sono davvero tanti i romanzi e le opere letterarie che contengono nel titolo il nome di una bevanda o di un alimento che siamo soliti ordinare al bar. Riesci a indovinarne almeno sette di quelli che compaiono nei seguenti libri? Passo 1 di 10 10% Le regole della casa del… (John Irving) * pompelmo vino chinotto sidro

Treno di… (Andrea De Carlo) * frutta cannella zucchero panna

Finché il… è caldo (Toshikazu Kawaguchi) * brodo latte caffè tè

Dolce come il… (Laura Esquivel) * miele cioccolato desiderio caramello

Di viole e… (Nico Orengo) * menta liquirizia camomilla ribes

Hap & Leonard. Sangue e… (Joe R. Lansdale) * limonata cioccolata aranciata nocciola

Il gioco del… (Alan Bennett) * panino tramezzino silenzio budino

Finché c’è… c’è speranza (Fulvio Ervas) * prosecco vino amaro birra

Il… dei morti (Romain Gary) * whisky gingerino vino bitter

L’amaro… (Gesualdo Bufalino) * pompelmo elisir vino miele

© Riproduzione Riservata