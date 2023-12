Sai riconoscere un libro di Jane Austen da una frase? Scoprilo con questo test

Share on Email

Share on LinkedIn

Share on Pinterest

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Siete degli amanti dei classici della letteratura come quelli di Jane Austen? Avete mai letto una frase tratta dai suoi libri e riconosciuto subito di che opera si tratta? Mettere alla prova la vostra memoria con questo test letterario.

Jane Austen è una delle scrittrici più amate di tutti i tempi, capace di regalarci dei classici senza tempo come “Emma“, “Orgoglio e Pregiudizio“, “Ragione e Sentimento“,

Siete degli amanti dei classici della letteratura come quelli della scrittrice britannica? Avete mai letto una frase tratta dai suoi libri e riconosciuto subito di che opera si tratta? Mettere alla prova la vostra memoria con questo test letterario.

Riesci a indovinare di che libro di Jane Austen si tratta da una frase? Scoprilo con questo test

Passo 1 di 10 10% “Non so cosa significhi amare la gente a metà, non è nella mia natura. I miei affetti sono sempre eccessivi.” * L’abbazia di Northanger Emma Catherin o la Pergola Juvenilia

“Avrei potuto perdonare la sua Vanità se non avesse mortificato la mia.” * Orgoglio e Pregiudizio Juvenilia Emma Catherin o la Pergola

“Ho lottato invano. Non c'è rimedio. Non sono in grado di reprimere i miei sentimenti. Lasciate che vi dica con quanto ardore io vi ammiri e vi ami.” * Persuasione Catherin o la Pergola Emma Orgoglio e Pregiudizio

"Dopotutto è ammaliante l’idea che la felicità di qualcuno sia interamente nelle mani di una persona." * Mansfield Park Persuasione L'Abbazia di Northanger Ragione e sentimento

“Il tempo produce sempre dei contrasti tra i progetti e le decisioni dei mortali, per il loro ammaestramento e per il divertimento del prossimo.” * Persuasione Emma Mansfield Park Orgoglio e Pregiudizio

“Non vi è quasi alcun difetto fisico che un modo di fare simpatico non faccia a poco a poco perdonare.” * Emma Persuasione Juvenilia Ragione e Sentimento

"Per quello che mi riguarda, se un libro è ben scritto, lo trovo sempre troppo corto." * Pergola Emma Sanditon Ragione e Sentimento

"Ci sono persone che, quanto più si fa per loro, meno fanno per se stesse." * Ragione e Sentimento Sanditon Emma Pergola

"Non abbiate l’ardire di affermare che l’uomo dimentica più in fretta della donna, che il suo amore finisce prima. Non ho amato che voi." * Ragione e Sentimento Sanditon Emma Persuasione

"Quando all’orgoglio si unisce la stupidità, non c’è nascondiglio che possa tenere." * Orgoglio e Peegiudizio Catherin o la Pergola Lady Sudan Juvenilia

Δ

Jane Austen, la scrittrice più amata

Jane Austen nasce a Steventon, un grazioso villaggio dell’Hampshire, il 16 dicembre 1775. Non tutti sanno che i suoi romanzi sono stati dapprima pubblicati in forma anonima e, soltanto dopo l’uscita di “Persuasione”, pubblicato postumo, è stato svelato il suo nome come autrice delle opere.

Fra le scrittrici più celebri dell’Inghilterra e senza ombra di dubbio fra le più amate e le più importanti del periodo preromantico, Jane Austen vive nel paesino natale fino all’età di 25 anni. L’amore per la scrittura sboccia in giovane età: nell’imprimere storie sulla carta, Jane trova una cura al suo bisogno di evadere, all’impellente desiderio di libertà.

Se avete bisogno di un aiutino per rispondere esattamente a tutte le domande di questo test, vi suggeriamo di leggere l’articolo dedicato alla frasi più belle di Jane Austen tratte dai suoi libri.

© Riproduzione Riservata