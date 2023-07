Quale libro leggere quest’estate? Ecco il test per scoprirlo

Per molti manca poco all'inizio delle (meritate) vacanze. Quali libri portare in vacanza? Scopri con questo test quali libri portare in valigia

Per molti manca poco all’inizio delle (meritate) vacanze. Non sapete ancora dove andare? Ma soprattutto, dovete ancora decidere quali libri portarvi in vacanza? Se state scegliendo un libro da leggere durante le lunghe vacanze estive perché avete due-tre settimane per rilassarvi sulla spiaggia godendosi il sole o in montagna assorbendo le bellezze e l’aria fresca, questo è il test che fa al caso vostro.

Che libro leggere quest’estate? Ecco il test per scoprirlo

Rispondendo potrete scoprire su quale genere letterario puntare quest”estate, in modo che i libri scelti siano affini al vostro stato d’animo ed ai vostri bisogni da vacanzieri..

Qual è il libro perfetto per le tue vacanze? Scoprilo con questo test! Passo 1 di 7 14% Come ti definiresti? * Sognatore Preciso Avventuroso Romantico

Come programmi le tue vacanze estive? * Decido dove andare chiudendo gli occhi e indicando un punto sul mappamondo Ci pensa il/la mio fidanzato/a Mi reco nel posto che desidero e poi cerco un alloggio Programmo le vacanze anche 6 mesi prima

Con quale mezzo di trasporto preferisci viaggiare? * Con la macchina Con il treno Sarebbe bello usare una mongolfiera Con la nave

Quale cibo apprezzi di più durante l'estate? * Il pesce, perché vado sempre al mare Dipende dal posto in cui vado Mangio solo frutta, devo restare leggero Provo tutte le specialità del luogo

Qual è, tra questi, il tuo animale preferito? * Il Panda Il gatto La scimmia L’Unicorno, anche se forse non esiste

Come ti piace occupare il tuo tempo libero? * Mi piace stare in mezzo alla natura Passo il tempo a fantasticare Stando a casa a guardare un film Passo il tempo ad aiutare gli altri a risolvere i problemi

Se andassi in un’isola deserta e potessi portare solo una cosa, quale sceglieresti? * Una foto della tua metà Una lente di ingrandimento per accendere il fuoco Un libro Un Coltellino svizzero



