Quale libro dovresti leggere durante le vacanze di Natale? Scoprilo con questo test

Per molti sono già iniziate, altri attendono la vigilia per dare ufficialmente inizio alle danze: parliamo delle vacanze di Natale, uno dei periodi dell’anno più attesi da tutti, in cui è possibile dare maggiore spazio alle proprie passioni e fare anche un breve bilancio dell’anno che sta per concludersi.

Tra cenoni, feste e relax, non può mancare di certo un po’ di tempo da dedicare alla nostra passione preferita: la lettura. Sì, ma cosa leggere? Con questo test, in base al vostro stato d’animo e a quello che ha rappresentato per voi questo anno, vi faremo scoprire qual è il libro adatto per voi da leggere durante le feste dei prossimi giorni.

Quale libro leggere durante le vacanze di Natale? Ecco il test per scoprirlo

Passo 1 di 6 16% Dove passerai le prossime vacanze natalizie? * A casa con parenti che non vedo da tanto Nella mia città con amici Fuori, lontano da parenti e genitori Fuori città, in viaggio

Come deve essere il protagonista ideale del prossimo libro che vorresti leggere? * Simpatico Avventuroso Anticonformista Romantico

In quale luogo pensi di dedicarti principalmente alla lettura durante le vacanze? * Fuori, sui mezzi tra uno spostamento e l’altro In casa, sulla mia poltrona Sulla panchina, anche se fuori fa freddo Non ho un punto di riferimento preciso, dove capita

Cosa non deve mancare all’interno del tuo prossimo libro? * Una trama piena di suspense e colpi di scena Uno stile di scrittura originale e stravagante Una buona dose di comicità e humour Una storia d’amore appassionante

Dove passi generalmente la vigilia di Natale? * Al ristorante, non necessariamente con parenti In casa di amici In piazza A casa, in famiglia con genitori e parenti

Che anno è stato per te quello che sta per concludersi? * 2018 col segno “+” sotto vari punti di vista Ho avuto una forte delusione d’amore Abbastanza negativo su diversi fronti Un anno pieno di sorprese ed imprevisti

Il valore di leggere durante le festività natalizie

Diversi studi lo dimostrano, alcuni dati di lettura lo confermano: per rilassarsi durante le feste, leggere un buon libro è l’ideale per staccare dagli impegni e rilassarsi. Sia che ci si trovi seduti sul proprio divano, oppure durante una pausa fuori casa, la lettura rappresenta un toccasana per chi vuole evadere dalla realtà e al tempo stesso ricaricare le pile.

Romanzi d’amore, thriller, letture divertenti o impegnate: scoprite in base alle vostre caratteristiche e al vostro stato d’animo qual è la lettura ideale per le vostre vacanze di Natale.

