Conosci le parole difficili della lingua italiana? Scoprilo con questo test

La lingua italiana è ricca di parole e densa di significati, termini a volte poco usati e quindi non di comune conoscenza. Per questo, abbiamo già dedicato un articolo per illustravi alcune delle parole più difficili della nostra amata lingua.

Le parole difficili della lingua italiana

Qualche tempo fa avevamo dedicato un articolo alle parole più difficili della lingua italiana. Stavolta vi chiediamo di riconoscere parole e locuzioni difficili, il cui uso non è così frequente oggi. Pensate di conoscere i termini della nostra lingua poco usati? Anche se non le avete mai utilizzate, è possibile risalire al significato di alcune di queste parole con un pizzico di intuito e, perché no, anche un po’ di fortuna.

Quindi, mettetevi alla prova con questo quiz e scoprite quante parole difficili riuscite a indovinare!