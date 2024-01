Riesci a indovinare il titolo del libro dal nome del protagonista?

Share on Email

A volte basta il nome di un protagonista per farci venire in mente il titolo di un libro; altre volte invece ricordiamo il nome del personaggio principale ma non altrettanto bene quello del romanzo che lo vede protagonista.

Riesci a indovinare il titolo del libro e a rispondere correttamente ad almeno sette domande?.

Riesci a scoprire il titolo del libro conoscendo solo il nome del protagonista?

Passo 1 di 10 10% Il protagonista di questo libro è Philip Marlowe, investigatore privato di Los Angeles, città in cui abitava lo stesso autore. * L'assassinio di Roger Ackroyd Un lungo capodanno noir A sangue freddo Il grande sonno

Il vero nome della protagonista di questo romanzo storico è Katie Scarlett O’Hara, ma in Italia è diventata poi Rossella O’Hara. * Via col vento Va dove ti porta il cuore Furore La valle dell'Eden

La protagonista di questo libro è Jane Marple, un'adorabile vecchietta sotto la quale si nasconde un'audace investigatrice in grado di risolvere complessi crimini. * ’assassinio di Roger Ackroyd E' un problema Assassinio a Covent Garden La morte nel villaggio

Il protagonista di questo libro è Nero Wolfe, un “investigatore da poltrona” che non abbandonava mai la sua abitazione di New York per risolvere i casi. * Il suggeritore Uno studio in rosso La traccia del serpente Il mastino dei Baskerville

Il protagonista di questo libro è Cosimo Piovasco di Rondò, il quale trascorrerà il resto della sua vita avventurosa sugli alberi. * Il vecchio e il mare il visconte dimezzato Il barone rampante Il cavaliere inesistente

Il protagonista di questo romanzo è Santiago, un uomo vecchio, magro, scarno, le cui mani presentano cicatrici profonde causate dalle lenze con cui pesca. * Il faro che sapeva di mare Per chi suona la campana Il vecchio e il mare Fiesta

La protagonista di questo libro, Elisabeth Bennet, si contraddistingue per la sua sensibilità, la sua razionalità e la sua fermezza. * Ragione e sentimento Orgoglio e pregiudizio Persuasione Piccole donne

Il protagonista di questo libro è Atticus Finch, avvocato dell’Alabama rimasto vedovo con due figli da crescere. * Il buio oltre la notte Cent'anni di solitudine Il signore delle mosche Il buio oltre la siepe

La protagonista di questo libro, Jo March, vive di scrittura e trascorre giornate intere a leggere libri. * Orgoglio e pregiudizio La portalettere Piccole donne Bianca come il latte, rossa come il sangue

Il protagonista del libro, Benjamin Malaussène, di professione è "capro espiatorio". * L’eleganza del riccio Come un romanzo La patente Il paradiso degli orchi

L’amore per i protagonisti della letteratura

Caratteri forti della letteratura, al centro di storie emozionanti, impegnati a confrontarsi con le difficoltà ed i problemi del loro tempo, riuscendo (quasi) sempre a uscirne vincitori. Sono i protagonisti di in pratica ogni libro che abbiamo letto, personaggi di fantasia ma con cui spesso ci immedesimiamo e che, con altrettanta frequenza, ispirano le nostre azioni e ci danno coraggio per affrontare le sfide quotidiane.

Detective intelligenti, eroine letterarie, uomini sfortunati, donne che mettono il sentimento davanti a tutto e tutti: prova a ricordare dal loro nome il libro che li vede protagonisti.

