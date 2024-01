Riesci a indovinare il titolo del libro dal nome del suo autore?

Ci sono autori legati indissolubilmente ad un loro libro, a cui devono fama e riconoscibilità. Che si tratti del romanzo d’esordio o dell’ultimo titolo pubblicato non importa: in molti casi basta sapere il nome dell’autore, e magari anche la data di pubblicazione, per risalire subito al titolo dell’opera.

Riesci a scoprire il titolo del libro conoscendo il nome dell’autore?

Passo 1 di 10 10% L'autore di questo libro, scritto nel 1951, è Ernest Hemingway: si tratta dell'ultima grande opera narrativa pubblicata dall'autore americano. * Oceano Mare Il vecchio e il mare Moby Dick Le avventure di Tom Sawyer

L'autrice di questo libro è J. K. Rowling: la sua prima pubblicazione risale al 2001, ma nel 2017 è stata pubblicata una versione aggiornata. * Il richiamo del cuculo Il ladro di fulmini Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo Gli animali fantastici: dove trovarli

L'autore di questo libro, pubblicato postumo da Feltrinelli nel 1958, è Giuseppe Tomasi di Lampedusa. * I Leoni di Sicilia I Viceré La casa degli spiriti Il gattopardo

Il romanzo da indovinare è stato scritto da Paolo Cognetti e pubblicato da Einaudi l'8 novembre 2016. * Resto qui Le otto montagne Le voci del bosco I misteri della montagna

Questo romanzo è stato scritto da Umberto Eco ed editato per la prima volta da Bompiani nel 1980. * La cattedrale del mare La biblioteca dei morti Il nome della rosa La terra maledetta

Questo libro è il secondo romanzo scritto da Silvia Avallone, edito per la prima volta da Rizzoli nel 2013. * Il vento conosce il mio nome Acciaio Marina Bellezza Per dieci minuti

Questo libro è il primo romanzo di Simonetta Agnello Hornby, pubblicato nel 2002 * La mennulara Il giorno della Civetta La banda dei carusi La cuntintizza

Questo libro è stato scritto da Donato Carrisi e pubblicato da Longanesi nel 2023. * Il pozzo delle anime L'educazione delle farfalle Il tribunale delle anime L'abbazia dei cento delitti

Questo libro è stato scritto dallo scrittore statunitense Nicholas Sparks e pubblicato in Italia nel 1996 dall'editore Frassinelli. * La risposta è nelle stelle Le parole che non ti ho detto Io prima di te Le pagine della nostra vita

Questo libro è il romanzo d'esordio di Alessandro D'Avenia, pubblicato nel 2010 dalla casa editrice Mondadori. * Bianca come il latte, rossa come il sangue Mantieni il bacio Ciò che inferno non è Cambiare l'acqua ai fiori

Libri e autori: un legame di successo

Ogni autore deve le proprie fortune ai libri che pubblica: ma spesso basta anche solo un libro capace di ottenere riscontro tra i lettori per decretarne la fama eterna. Ciò è avvenuto in passato per grandi scrittori classici e succede anche per gli autori contemporanei: da Donato Carrisi ad Ernest Hemingway, passando per J. K. Rowling ed Alessandro D’Avenia.

Il vero lettore, però, sa riconoscere anche un libro poco celebre di un certo autore, in base magari alla data di pubblicazione e al nome della casa editrice con cui è stato pubblicato. Da tutti questi indizi riesci a riconoscere il nome del libro in questione ed a rispondere ad almeno 7 domande in maniera corretta?

