Giacomo Leopardi: quanto conosci i suoi “Canti”? Scopriamolo!

I versi di Torquato Tasso evocano una riflessione profonda e malinconica sulla fugacità della vita umana, contrapposta all'eterno ciclo di morte e rinascita della natura. Questo passaggio specifico è un invito a cogliere l'attimo, a vivere intensamente l'amore e le passioni umane, poiché la vita, al contrario del sole, non offre seconde possibilità.

Gustav Klimt è parte integrante del vasto repertorio simbolico e decorativo dell’artista austriaco, esponente di spicco dell’Art Nouveau e della Secessione Viennese. Scopriamola assieme,

Scopri il viaggio di "Fantasia" di Giosuè Carducci attraverso i versi dedicati all'amata Lidia. La patria ideale del poeta prende vita.

Nel panorama contemporaneo, caratterizzato da cambiamenti rapidi e spesso disorientanti, comprendere i giovani e il loro rapporto con il mondo è più importante che mai. È in questo contesto che nasce il “Piccolo Dizionario (immaginario) delle ragazze e dei ragazzi”, un progetto innovativo e coinvolgente che esplora l'universo affettivo e linguistico della generazione Alpha.

Questo incipit rappresenta un esempio perfetto del modo in cui Vincenzo Consolo manipola la lingua per creare un ritmo ipnotico, in cui la prosa si trasforma in poesia.