Conosci la storia del cinema? Mettiti alla prova con questo test

Il cinema è una delle passioni di un amante della cultura. Dal grande al piccolo schermo, in casa o in sala, i film sono uno dei passatempi preferiti per molte persone, capaci di farci vivere in mondi ed immedesimarci in personaggi unici ed emozionanti.

Pensate di conosce bene la storia della filmografia mondiale, i principali record e primati di attori, registi e film? Mettiti alla prova con questo quiz in occasione della Notte degli Oscar.

Quanto conosci il cinema? Scoprilo con questo test

Passo 1 di 10 10% Quanti Oscar vinse il film "La vita è bella"? * 4 1 3 2

Chi ha inventato il cinema? * I fratelli Lumière Charlie Chaplin Gugliemo Marconi Thomas Edison

Quale film ha registrato il record di incassi della storia del cinema? * Avatar Il re leone Titanic Avangers: Endgame

Qual è un sinonimo di "cinema"? * Tubo catodico Terzo segreto Settima arte Quarto potere

Quale dei seguenti film vanta il maggior numero di Premi Oscar? * Ben-Hur West Side Story Via col vento Il paziente inglese

Quale dei seguenti attori ha vinto più statuette degli Oscar? * Katharine Hepburn Leonardo Di Caprio Jack Nicholson Meryl Streep

Quale film italiano si aggiudicò per la prima volta un Oscar? * La vita è bella Roma città aperta Ladri di Biciclette Sciuscià

Quale tra questi film italiani non ha vinto un Oscar? * "Nuovo cinema paradiso" di Giuseppe Tornatore "Il giardino dei Finzi Contini" di Vittorio De Sica "È stata la mano di Dio" di Paolo Sorrentino "8 ½" di Federico Fellini

Quale regista può vantare il maggior numero di candidature agli Oscar? * Martin Scorsese Steven Spielberg Woody Allen Quentin Tarantino

Quale tra le seguenti registe italiane ha ricevuto almeno una volta la nomination agli Oscar? * Margherita Buy Valeria Golino Lina Wertmüller Cristina Comencini

Δ

La passione per i film

Come dicevamo, guardare un film rappresenta una passione per molti. L’Italia ha una grande tradizione cinematografica, tanto che diversi film sono stati protagonisti della Notte degli Oscar. Certamente, Hollywood resta il punto di riferimento per molti, ma l’amore per le pellicole è globale e attraversa tutto il globo.

Vincitori degli Oscar, registi di fama internazionale, attori affermati, film da record: conosci tutto ciò che riguarda questo fantastico mondo? Mettiti alla prova.

© Riproduzione Riservata