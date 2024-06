Conosci i film dedicati ai maestri della letteratura italiana? Scoprilo con questo quiz

L'estate si avvicina e hai voglia di letture a tema? Ecco 5 libri perfetti per te.

Il Pm Manrico Spinori torna ad ammaliare e intrattenere gli amanti del giallo: Giancarlo De Cataldo è arrivato ieri in libreria con "Il bacio del calabrone".

In occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, ci affidiamo alle parole del giornalista e scrittore Tiziano Terzani per riflettere sul legame fra Uomo e Natura

In occasione della Giornata mondiale dell'Ambiente, ecco i libri per bambini da leggere ai più piccoli per educarli al rispetto della natura

La Giornata Mondiale dell'Ambiente è stata istituita dall’Assemblea Generale dell’ONU nel 1972. Scopriamo come nasce e il tema di quest'anno