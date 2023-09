Share on Email

In questo quiz troverete celebri bestseller, ma anche romanzi di nicchia che i più esperti di voi completeranno con il verbo giusto

In questo test, vi vogliamo mettere alla prova chiedendovi di completare i titoli delle seguenti opere indicando il verbo corretto. In questo quiz troverete celebri bestseller, ma anche romanzi di nicchia che i più esperti di voi completeranno con il verbo giusto (non vale cercare la soluzione su Google).

Il seguente test è tratto dal libro edito da Sonzogno “Compiti delle vacanze per amanti dei libri 2” di Massimo Roscia, scrittore che per sua stessa definizione è un “personaggio proteiforme e di difficile catalogazione”.

Cento esercizi tra indovinelli, anagrammi, testi cifrati, sciarade, cruciverba e tante, tantissime domande, a difficoltà crescente, che spaziano dai grandi classici alla letteratura contemporanea. E poi curiosità, aneddoti, enigmi misteriosi e altre chicche prelibate che i bibliofili certamente apprezzeranno. Il test che vi proponiamo oggi vi porterà alla scoperta dei titoli della letteratura cercando di ricordarne… la parola mancante.

Riesci a trovare il verbo mancante nel titolo del libro? Mettiti alla prova con questo test

Riesci a risalire all’alimento o alla bevanda mancante nel titolo del libro? Per superare il test, dovrai rispondere correttamente ad almeno sette domande, indovinando il verbo mancante.

Riesci a completare il titolo del libro con il verbo giusto? C’è poco da spiegare: qui bisogna soltanto completare i titoli delle seguenti opere indicando il verbo corretto. Per superare la prova, dovrai rispondere esattamente ad almeno otto domande. Passo 1 di 10 10% L’uomo che… ai cavalli (Nicholas Evans) * somigliava scriveva dava la biada sussurrava

Così è (se vi…) (Luigi Pirandello) * garba va pare piace

So che un giorno… (Luca Bianchini) * morirai invecchierai tornerai vincerai

Io… Dio (Giorgio Faletti) * amo prego ringrazio sono

… al portiere (Giuseppina Torregrossa) * chiedi sorridi scrivi pensa

Donne che… coi lupi (Clarissa Pinkola Estés) * vivono combattono ballano corrono

L’estate che… ogni cosa (Tiffany McDaniel) * scaldò bruciò sciolse inghiottì

Dove non… gli addii (Marzia Sicignano) * resistono restano esistono contano

Inspira, espira, … (Karsten Dusse) * respira rilassati ripeti uccidi

Quel che la marea… (María Oruña) * cancella restituisce lascia nasconde

© Riproduzione Riservata