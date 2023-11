Riesci a completare il titolo del libro con il frutto mancante?

Share on Email

Riesci a scoprire il frutto presente nel titolo del libro? Come indizi avrai il nome dell’autore e le altre parole che compongono il titolo dell’opera. Per superare il test, dovrai rispondere correttamente ad almeno sette domande, indovinando il frutto mancante.

La natura è spesso protagonista dei grandi romanzi: gli alberi di frutta, le piante e i prati fanno da sfondo a grandi storie. Così, diversi autori evidenziano le ambientazioni dei loro libri inserendo un particolare simbolico, come il nome di un frutto, nel titolo del libro: un modo per richiamare subito la cornice ambientale all’interno della quale si sviluppa la trama dell’opera.

Passo 1 di 10 10% La confraternita dell'... - John Fante * oliva uva albicocca arancia

Il giardino dei ... - Anton Cechov * mirtilli ciliegi kiwi Finzi-Contini

La casa dei ... - Tonino Guerra * ciliegi mandorli tamarindi melograni

Come il vento tra i ..., di Michelle Cohen * limoni fichi mandorli ciliegi

Ai piedi di un ... - Ignazio Silone * tamarindo ciliegio arancio mandorlo

Il profumo delle foglie di ... - Clara Sanchez * arancio prugne albicocca limone

L' ultimo ... - Bachtyar Ali, * melograno ciliegio mandorlo arancio

Il sentiero degli alberi di ... - Nadia Marks, * pere mele ciliegio limone

La ragazza delle ... – Jostein Gardner, * banane arance mele pere

Vino, patate e ... - Joanne Harris * mele rosse ciliege gialle fichi neri banane verdi

Dopo avervi proposto test con indovinelli, anagrammi, a difficoltà crescente, che spaziano dai grandi classici alla letteratura contemporanea, oggi vi proponiamo questo quiz letterario che mette alla prova le vostre doti di appassionati della lettura..e della frutta.

Un’occasione utile per rispolverare i cassetti della vostra memoria, riscoprendo titoli e altre chicche prelibate che gli amanti dei libri certamente amano. Alberi come il mandorlo, il ciliegio, o direttamente frutti come mele, banane: il test che vi proponiamo oggi vi porterà alla scoperta dei titoli della letteratura cercando di ricordarne… il frutto o albero di frutta mancante nel titolo.

