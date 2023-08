Conosci i capolavori letterari rifiutati dai grandi editori? Scoprilo con questo test

Conosci i capolavori letterari rifiutati dai grandi editori? Quanti aspiranti scrittori si sono visti rifiutare i propri manoscritti con frasi del tipo: «Siamo spiacenti, ma il suo lavoro non rientra nelle nostre linee editoriali», «Non possiamo prendere in considerazione il suo testo per un’eventuale pubblicazione», «Non ci pare che il suo lavoro possieda i requisiti per rientrare fra le nostre scelte»?

Il seguente test è tratto dal libro edito da Sonzogno “Compiti delle vacanze per amanti dei libri” di Massimo Roscia, scrittore che per sua stessa definizione è un “personaggio proteiforme e di difficile catalogazione”.

Cento esercizi tra indovinelli, anagrammi, testi cifrati, sciarade, cruciverba e tante, tantissime domande, a difficoltà crescente, che spaziano dai grandi classici alla letteratura contemporanea. E poi curiosità, aneddoti, enigmi misteriosi e altre chicche prelibate che i bibliofili certamente apprezzeranno.

Non sempre il reale valore di un’opera è riconosciuto all’istante, anzi: la lista dei capolavori letterari che, prima di diventare tali, sono stati stroncati con giudizi impietosi e rifiutati dagli editori è molto lunga, e spesso presenta nomi eccellenti. Prova a indovinare almeno quattro fra i seguenti autori destinatari del gran rifiuto.

Passo 1 di 5 20% Non crediamo che un romanzo su un maghetto occhialuto possa riuscire a vendere più di qualche copia, è «troppo lungo per essere un libro per bambini» * Rudyard Kipling Lewis Carroll J.R.R. Tolkien J.K. Rowling

Questo flusso di coscienza, infinito, noioso e privo di punteggiatura, è disgustoso «come uno studente universitario che si schiaccia i brufoli» * Oscar Wilde Samuel Beckett Jonathan Swift James Joyce

Il suo romanzo su questo professore ossessionato da una dodicenne è «nauseante, anche per un freudiano illuminato… è una specie di incrocio instabile tra una realtà orribile e una fantasia improbabile… Consiglio di seppellirlo sotto una pietra e tenerlo lì per almeno mille anni» * Michail Bulgakov Boris Pasternak Vladimir Nabokov Lev Tolstoj

La storia di una liceale senza amici, vittima di bullismo e dotata di poteri telecinetici, ambientata nel futuro? No, grazie, «non ci interessano i racconti di fantascienza con utopie negative. Non vendono» * Ray Bradbury Stephen King Bret Easton Ellis Bram Stoker

Oltre settecento pagine dedicate al ricordo, alla malinconica rievocazione del tempo perduto e alle madeleine ci sembrano davvero eccessive, «la lettura non è sostenibile oltre cinque, sei pagine» * Marcel Proust Raymond Queneau Georges Feydeau Simone de Beauvoir



