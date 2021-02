La più bella lettera d’amore di tutti i tempi

Questa lettera d’amore scritta da Johnny Cash, chitarrista e attore statunitense, alla moglie June Carter Cash è stata eletta come la più bella di tutti i tempi. Lo scritto è datato 1994 e fu realizzato in occasione del 65° compleanno di June. All’interno della lettera d’amore emerge tutto l’amore provato dal cantante per la donna che sposò nel 1968. Leggiamo insieme la lettera riportata da Buzzfeed.com.

“Buon compleanno principessa,

Diventiamo vecchi e ci siamo abituati a stare insieme. Ci leggiamo nella mente, pensiamo allo stesso modo. Sappiamo cosa ciascuno vuole dall’altro senza neanche chiedere. Talvolta ci irritiamo a vicenda. Forse qualche volta ci diamo per scontati. Ma una volta ogni tanto, come oggi, penso a tutto ciò e realizzo quanto io sia fortunato a condividere la mia vita con la donna più meravigliosa che abbia mai incontrato. Tu mi mi spingi a dare sempre il meglio di me. Sei l’oggetto del mio desiderio, sei la prima ragione sulla terra della mia esistenza. Ti amo tanto.

Buon compleanno principessa.

John

