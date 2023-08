Arrivederci Maurizio Grillo, papà della nostra Stella

Share on Email

Share on LinkedIn

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on Pinterest

Libreriamo è vicina alla nostra autrice e collega Stella Grillo e alla sua famihglia per la morte del caro papà Maurizio.

Tutto il team di Libreriamo di Milano, Roma e Modica è vicino a Stella Grillo e a tutta la famiglia, per la morte, del papà Maurizio, avvenuta a Roma lo scorso venerdì 4 agosto 2023.

In tanti conoscono Stella, le sue dirette sul nostro Canale Instagram dedicate alle nuove uscite dei libri sono diventate un appuntamento da non perdere. Il suo Podcast Culture Days, ogni giorno diventa sempre più popolato.

Maurizio Grillo un uomo di cultura e una amante dei libri

Il papà Maurizio condivideva con Stella l’amore per la lettura, era un divoratore di libri. Maurizio aveva una forte passione per la Cultura. D’altronde, buon sangue non mente, Maurizio è riuscito a trasmettere a Stella sensibilità e curiosità riguardo a tutto ciò che autorialità.

A nome del team mi sono permesso di far sentire la nostra vicinanza a Stella. utilizzando le parole di una poesia di Nazim Hikmet, “Arrivederci fratello mare“.

“Arrivederci fratello mare” di Nazim Hikmet

“Ed ecco ce ne andiamo come siamo venuti arrivederci fratello mare mi porto un po’ della tua ghiaia un po’ del tuo sale azzurro un po’ della tua infinità e un pochino della tua luce e della tua infelicità. Ci hai saputo dir molte cose sul tuo destino di mare

eccoci con un po’ più di speranza

eccoci con un po’ più di saggezza

e ce ne andiamo come siamo venuti

arrivederci fratello mare”.

Arrivederci fratello Maurizio ovunque tu sia in questo momento del tuo viaggio, o prima o poi, ci incontreremo.

Saro Trovato

© Riproduzione Riservata