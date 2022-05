origine della Festa della mamma

Ogni seconda domenica del mese di maggio si celebra la Festa della mamma, una celebrazione tanto attesa che vuole rendere omaggio ad una della figure femminili più importanti della nostra vita. Ma coma nasce tale ricorrenza? Chi è la sua fondatrice? Per trovare risposta a tutte queste domande, scopriamo la storia di Anna Jarvis.

Anna Jarvis, storia dell’ideatrice della Festa della mamma

La Festa della mamma è stata celebrata per la prima volta nel 1908 quando l’attivista sociale, Anna Jarvis, tenne un memoriale per sua madre presso la chiesa metodista di Sant’Andrea a Grafton, nel West Virginia. Alla fine, nel 1914, il presidente Woodrow Wilson firmò un proclama che designava la seconda domenica di maggio come festa nazionale americana per onorare le madri.

Anna Jarvis si è battuta un’intera vita per insegnare ad altre madri come lei, come accedere al lavoro, come migliorare le loro condizioni igieniche e diminuire la mortalità infantile. Ha fondato circoli che offrivano aiuto alle famiglie in cui le madri non erano in grado di lavorare per malattia.

Anna Jarvis intraprese sforzi sostanziali e una serie di battaglie legali per stabilire e difendere il vero significato della “festa della mamma”, preoccupata dalla crescente commercializzazione della ricorrenza, anche perché diventò una festa popolare non solo negli Stati Uniti ma in tutto il mondo. Ricordiamo che è considerato il terzo giorno per vendite di fiori e piante dopo il Natale e l’Hanukkah.

L’impegno di Anna Jarvis

Grazie all’impegno di Anna Jarvis, nei circoli di lavoro le madri hanno appreso l’igiene e i servizi igienico-sanitari, come l’importanza vitale di far bollire l’acqua potabile. Gli organizzatori hanno fornito medicine e forniture alle famiglie malate e, quando necessario, hanno messo in quarantena intere famiglie per prevenire le epidemie.

La stessa signora Jarvis perse nove figli, di cui cinque durante la guerra civile americana (1861-1865) che molto probabilmente soccombettero a una malattia. Quando la signora Jarvis morì nel 1905, circondata dai suoi quattro figli sopravvissuti, Anna addolorata promise di realizzare il sogno di sua madre, sebbene il suo approccio al giorno della commemorazione fosse piuttosto diverso.

Per la migliore madre che sia mai esistita: tua madre

Mentre la signora Jarvis voleva celebrare il lavoro svolto dalle madri per migliorare la vita degli altri, la prospettiva di Anna era quella di una figlia devota. Il suo motto per la festa della mamma era “Per la migliore madre che sia mai esistita: tua madre”. Ecco perché l’apostrofo doveva essere singolare, non plurale. Questo messaggio era qualcosa che tutti potevano sostenere e faceva appello anche alle chiese: la decisione di Anna di fare le vacanze di domenica è stata una mossa intelligente.

Tre anni dopo la morte della signora Jarvis, la prima festa della mamma è stata celebrata nella chiesa metodista di Andrews a Grafton – Anna Jarvis ha scelto la seconda domenica di maggio perché sarebbe sempre stata vicina al 9 maggio, il giorno in cui sua madre era morta. Anna ha distribuito centinaia di garofani bianchi, il fiore preferito di sua madre, alle madri che hanno partecipato. La popolarità della celebrazione crebbe e crebbe: il Philadelphia Inquirer riferisce che presto non si poteva “mendicare, prendere in prestito o rubare un garofano”. Nel 1910 la festa della mamma divenne una festa dello stato del West Virginia e nel 1914 fu designata festa nazionale dal presidente Woodrow Wilson.

Una festa da non “commercializzare”

Un fattore enorme nel successo della giornata è stato il suo appeal commerciale. Anche se Anna non ha mai voluto che la giornata venisse commercializzata, l’ha fatto molto presto. Ma questo non era assolutamente quello che voleva Anna. Quando il prezzo dei garofani è salito alle stelle, ha rilasciato un comunicato stampa in cui condannava i fioristi: “Cosa farai per sbaragliare ciarlatani, banditi, pirati, racket, rapitori e altre termiti che minerebbero con la loro avidità uno dei movimenti più belli, nobili e veri e feste?” Nel 1920 esortava le persone a non comprare affatto fiori.

Era arrabbiata con qualsiasi organizzazione che usasse la sua giornata per qualcosa di diverso dal suo design originale, sentimentale. Ciò includeva enti di beneficenza che utilizzavano la vacanza per raccogliere fondi, anche se intendevano aiutare le madri povere. La festa della mamma è stata persino trascinata nel dibattito sui voti delle donne. Gli antisuffragisti hanno affermato che il vero posto di una donna era nella casa e che era troppo occupata come moglie e madre per essere coinvolta nella politica. Da parte loro, i gruppi di suffragio direbbero: “Se è abbastanza brava da essere la madre dei tuoi figli, è abbastanza brava da votare”. E hanno sottolineato la necessità che le donne abbiano voce in capitolo nel futuro benessere dei loro figli.

L’unica a non approfittare della festa della mamma, a quanto pare, è stata la stessa Anna. Ha rifiutato il denaro offertole dall’industria dei fiori. Anna e sua sorella Lillian, che era ipovedente, sono sopravvissute grazie all’eredità del padre e del fratello Claude, che gestiva un’attività di taxi a Filadelfia prima di morire di infarto. Ma Anna ha continuato a spendere ogni centesimo per combattere la commercializzazione della festa della mamma. Anche prima che diventasse festa nazionale, aveva rivendicato il copyright sulla frase “Seconda domenica di maggio, festa della mamma” e aveva minacciato di citare in giudizio chiunque la commercializzasse senza permesso.