Il video di Zerocalcare sulle Olimpiadi vissute dagli italiani

“Le migliori Olimpiadi degli ultimi 4 anni”. Titola così il fumettista romano Zerocalcare “l’instant video” pubblicato sui suoi canali social che riassume attraverso una serie di fumetti la prima settimana dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 viste dagli italiani. Le varie polemiche emerse in questi giorni, secondo il celebre autore fumettista, offrono “’na fotografia bellissima de ‘sto paese”.

Il video di Zerocalcare sulle Olimpiadi

Il video comincia con il caso relativo alla cerimonia di apertura che ha suscitato reazioni stizzite e scandalizzate da parte di cattolici e conservatori, relativamente al gruppo di drag queen che per molti ha rappresentato una riedizione “audace” de “L’ultima cena” di Leonardo da Vinci. “Già questo come esordio me pareva un filo sopra le righe” commenta con sarcasmo Zerocalcare nel video.

Poi è la volta di analizzare come i media hanno commentato la reazione di felicità, ritenuta da molti sui social e addirittura in diretta tv fuoriluogo, della nuotatrice italiana Benedetta Pilato per il quarto posto ottenuto nei 100 rana femminili, mancando il podio per pochi centesimi di secondo.

Nel video, il fumettista romano amplifica l’eco delle reazioni alle parole della nuotatrice tarantina che, già al naturale, erano state eccessive, come se non raggiungere una medaglia fosse un disonore grande, andando contro allo spirito olimpico che, per voce proprio del suo fondatore moderno De Coubertin, vede come successo già il fatto di esserci, ancor di più se si rientra tra i protagonisti di una finale olimpica.

L’ultimo caso trattato dal fumettista riguarda il caso della pugile italiana Angela Carini che, contro l’algerina Imane Khelif, ha abbandonato il ring dopo 45 secondi per un pugno ricevuto troppo forte. Al centro della polemica il fatto che l’atleta algerina non avrebbe dovuto partecipare alla gara perché avrebbe avuto una quantità di testosterone fuori la norma per partecipare in quella categoria.

Un’episodio che, come fa notare Zerocalcare, è stato particolarmente strumentalizzato dal mondo politico per poi portare a reazioni scomposte da parte di molte persone sui social.

Infine, a conclusione del video, arriva l’invito del fumettista romano ad abbassare i toni, a modo suo:

“fatevi ‘na camomilla o infartate prima di Ferragosto. Mettiamo dei paletti, perché ‘sto circo fa rode ‘r ca**o.”

Per me le migliori olimpiadi degli ultimi 4 anni pic.twitter.com/xxggx7xRsn — zerocalcare (@zerocalcare) August 2, 2024

