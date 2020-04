Wuhan, il video di mezzanotte che immortala la fine del lockdown

Dopo la mezzanotte dell’8 aprile, Wuhan è tornata libera. E’ finito il periodo di isolamento che ha costretto la città a una totale chiusura per ben 76 giorni. Allo scoccare della mezzanotte, un’ondata di gioia ha invaso la città, con il suono dei clacson delle auto e le sirene delle imbarcazioni che hanno ripreso a circolare sul fiume Giallo.

Ecco, il video pubblicato da CCTV.

Wuhan, un affaccio sul nostro futuro

Sono immagini che, mai come ora, ci commuovono e ci fanno sognare il momento in cui anche noi potremo festeggiare, uscire in strada e riabbracciare i nostri cari. Assistere alla rinascita di Wuhan è il primo segno luminoso in questo periodo buio, fatto di bollettini e restrizioni sempre più severe. La città cinese rappresenta, in questo momento, un affaccio sul nostro futuro, a patto che sapremo, come i cittadini di Wuhan, sacrificare temporaneamente le nostre libertà e piegarci a un isolamento necessario. Noi ci uniamo al grido di gioia di Wuhan, con il cuore pieno di speranza per il nostro domani.

