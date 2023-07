Weekend estivo a Rapallo, luoghi e mostre da non lasciarsi scappare

Celebre per essere stata sede di ben due importanti trattati di pace, Rapallo è una città con una forte vocazione turistica. Ecco i luoghi, i musei e le mostre da non lasciarsi scappare questo weekend.

Località che ha da decenni una forte vocazione turistica, Rapallo è la meta perfetta se volete allontanarvi dal caos cittadino per immergervi in una dimensione di quiete e relax. Scopriamo insieme i luoghi più interessanti, i musei e le mostre da non perdere questo weekend nella bella cittadina ligure.

I luoghi da visitare a Rapallo

Rapallo ha una storia remota ed interessante. Il primo insediamento nei pressi della località risale, parrebbe, al 700 a.C., e sarebbe avvenuto ad opera di coloni etruschi o addirittura greci. Notizie più certe provengono dall’epoca medievale, quando i longobardi trasformano la città in una postazione fortificata di difesa contro i bizantini. Da questo momento, la città comincia ad acquistare la conformazione che, a tratti, possiamo ammirare ancora oggi.

Fra i luoghi da non perdere a Rapallo, a proposito di insediamenti medievali, c’è la Pieve di Santo Stefano, uno fra i primi edifici religiosi cristiani edificati in territorio ligure. Posta nel centro storico della città in una posizione piuttosto elevata, la Pieve, insieme alla Torre Civica che la affianca, costituisce uno dei tasselli fondamentali della storia di Rapallo dove, ancora oggi, ogni Natale viene allestito un bellissimo presepe in stile genovese.

Proseguendo nel cammino e nel tempo, a Rapallo troverete anche il magnifico Santuario di Montallegro, chiesa in stile rinascimentale barocco che, edificato intorno alla metà del XVI secolo, oltre ad avere molto da offrire ai visitatori interessati all’architettura e alla storia dell’arte, rappresenta uno dei luoghi di culto mariani più importanti di tutta la Liguria. Bellissimo da raggiungere sia in funivia che a piedi dal centro storico.

Il luogo più suggestivo da visitare nella località ligure è senza ombra di dubbio il centro storico cittadino, ricco di monumenti, di stradine variopinte e di possibilità per scoprire il fascino di Rapallo. Anche lo splendido lungomare è un’opzione da non sottovalutare, soprattutto in estate. Se poi avete il tempo di recarvi in altre località limitrofe per conoscere meglio la Liguria, non possiamo non consigliarvi di intraprendere la suggestiva strada conosciuta come “Passeggiata dei baci”, che vi condurrà direttamente a Portofino.

I musei e le mostre da visitare a Rapallo

Rapallo offre anche diverse alternative a chi ama includere nei propri percorsi turistici visite a musei e mostre.

Il Museo del Merletto

Particolare e particolarmente interessante per gli amanti del genere, il Museo del Merletto ha sede a Villa Tigullio.

L’intera collezione museale si compone di oltre 1.400 manufatti in merletto, molti dei quali rari e preziosi, databili all’incirca tra il XVI e il XX secolo. Tra i pezzi conservati la maggior parte di essi è costituito da pregiati capi di abbigliamento dell’epoca o singoli merletti, oltre che a una decina di tomboli, denominati rapallesi, proprio dalla città che li esportò in tutta la regione, databili a partire dalla seconda metà del Settecento fino a tutto l’Ottocento. La collezione si completa con oltre cinquemila disegni e cartoni utilizzati per la produzione del merletto locale.

Quasi tutta l’esposizione trae origine da una donazione pervenuta al Comune di Rapallo, intorno agli anni settanta, dalla sede locale del Lions Club a seguito della chiusura di una celebre azienda manifatturiera locale attiva nel settore.

Il Museo Attilio e Cleofe Gaffoglio

Il Civico Museo “Attilio e Cleofe Gaffoglio” propone al pubblico preziose collezioni di oreficeria, avori, porcellane, porcellane, sculture e dipinti databili dal XIV al XX secolo, che Attilio Gaffoglio ha collezionato e accolto nella sua casa nel’arco degli ultimi 40 anni. La sua casa diventa ben presto una sorta di casa museo; egli espone, infatti, le opere e gli oggetti d’arte per materiale e tipologia; per sua stessa ammissione, egli pensa che debbano essere esposti in pubblico e a disposizione di tutti.

La donazione al Comune di Rapallo ha luogo nei primi mesi dell’anno 2000 e comprende 303 oggetti e opere d’arte antica: porcellane, avori, maioliche, icone e un piccolo nucleo di dipinti sculture e altri oggetti di varia materia.

L’Antico Castello sul mare e la mostra “C’era una volta… gli artisti della Piazzetta”

Ultimo, ma assolutamente non per importanza, vi segnaliamo il meraviglioso Antico Castello sul Mare, simbolo di Rapallo, che ha riaperto da pochissimo al pubblico e festeggia con una mostra intitolata “C’era una volta… gli artisti della Piazzetta”, un ricordo e un omaggio ai pittori e scultori che, negli anni 50′ e 60′, sono stati protagonisti della vita artistica e culturale cittadina.

Antica fortificazione cittadina, il Castello è detto anche “medievale” sebbene la sua costruzione risalga al XVI secolo. Nel corso della storia, è stato sede di diversi organi istituzionali. Adesso sta a guardia di Rapallo, specchiandosi sul bel mare che fa da cornice alla cittadina e ricordando ad abitanti e turisti la ricchezza e la storia di questo luogo.

