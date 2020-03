Petra, un indimenticabile viaggio virtuale alla scoperta della città di pietra

Nonostante l’impronta decisamente romana, il teatro fu realizzato prima del loro arrivo a Petra. Gli spettatori sedevano rivolti verso nord-est per non avere il sole negli occhi.

Uno degli aspetti più sorprendenti del Tesoro è che gli storici non sono ancora concordi sulla sua funzione originale. Alcuni affermano che si tratti di una biblioteca, mentre altri sostengono che vi sia stato sepolto un re nabateo. Non lo sapremo mai con certezza.

Milioni di anni fa, incredibili forze tettoniche hanno separato la roccia formando questo passaggio. Nel caldo del deserto il percorso per raggiungere la città sembra lungo. Poi, come un miraggio, appare il tesoro di Petra più noto.

Ogni giorno oltre 2.500 turisti visitano Petra e, ogni volta che salgono una scala a chiocciola o toccano una parete di arenaria, un piccolo pezzo della città scompare per sempre. Alcune parti del Tesoro si sono ritirate di 40 millimetri in soli 10 anni. Per le autorità, si tratta di trovare il giusto equilibrio tra la possibilità per i turisti di vivere un’esperienza unica e la necessità di conservare un passato prezioso. Eppure, purtroppo, a causa di un conflitto regionale il numero di visitatori è al minimo storico: potrebbe essere la battaglia più dura che la città abbia mai affrontato?